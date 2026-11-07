在经历前一日的暴跌后，美国股市企稳，标普500指数和纳斯达克指数有所反弹。不过，标普500指数仍写下6月以来最差的单周表现。

纳斯达克指数星期五（11月6日）收盘上涨1.09%，标普500指数上涨0.31%，道琼斯工业指数则下跌0.46%。

半导体板块在星期四（5日）的抛售潮后，收复部分失地，费城半导体指数（PHLX Semiconductor Index，简称SOX） 收盘上涨4.21%。晶片股英伟达（Nvidia）、超威半导体（AMD）、美光（Micron）和闪迪（Sandisk）均上涨。

不过，StoneX Trading和Forex.com分析师拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）认为，科技股虽出现反弹，但能否持续仍有待观察。这轮上涨看起来更像是空头回补和逢低吸纳，而非市场情绪出现明确转变。

他指出：“民主党在中期选举中大获全胜后，市场担心人工智能（AI）监管将收紧，加上对AI支出的疑虑，仍笼罩着这个板块。”

高盛的一份报告则认为，美股的猛烈抛售已将市场恐慌情绪推至极端水平，从历史经验来看，这往往预示着中期内会出现强劲反弹。

此外，美国劳工部星期五公布，10月非农就业增加16万5000人，远高于市场预期的6万5000人；失业率则从4.2%降至4.1%，显示劳动力市场仍具韧性。

分析师指出，这份报告再次证实美国联邦储备局所强调的经济强劲表现，几乎敲定12月加息的前景。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，当前交易员预计12月美联储加息的概率为78%。