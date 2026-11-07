据彭博社报道，OpenAI已完成新一轮融资的首批约110亿美元（约141亿新元）筹资，公司估值为1.25万亿美元，低于最初寻求的1.4万亿美元。这轮融资总额可能达到200亿美元，也低于原先至少300亿美元的目标。

知情人士透露，首批资金截至星期五（11月6日）已汇入OpenAI账户，其余融资预计将在未来几周内完成。参与首批融资的投资者包括Coatue Management和普信集团（T. Rowe Price）。

OpenAI推迟首次公开售股（IPO）计划后，已就这轮大规模融资洽谈一个多月。随着上市人工智能（AI）企业股价遭遇重挫，公司缩减了融资规模，并调低目标估值。

尽管如此，本轮估值仍高于OpenAI今年3月融资时的8520亿美元。当时，公司筹集了1220亿美元。

据知情人士透露，本轮其他投资者包括软银集团、红杉资本、Founders Fund和安德里森·霍罗威茨（Andreessen Horowitz）。一个由阿拉伯联合酋长国投资者组成的财团也参与其中。OpenAI还正与投资银行合作，向高净值人士和散户投资者筹资。

OpenAI拒绝置评。《华尔街日报》此前已报道这轮融资的部分细节。

彭博社指出，OpenAI曾凭借强大的融资能力助推AI热潮，如今下调融资目标，反映市场情绪已明显转变。投资者日益担忧AI基础设施的巨额支出，以及美国中期选举后，数据中心建设可能面临的新阻碍。

估值压力也波及即将上市的竞争对手Anthropic。据彭博社此前报道，潜在投资者正讨论将Anthropic的估值定在约1.2万亿至1.3万亿美元，低于此前的1.5万亿美元。