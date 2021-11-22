新马陆路VTL有望月底展开 详情预计下周公布
11个小贩中心和七间咖啡店周二起允许五人一桌用餐
《KAWS：假日》策展人：KAWS是一个时代的代表
串流大潮难挡 老店细水长流
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四马路观音堂今重开 清早有约50人排队
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政府周五开始发放第三次租金补贴
我国新增1670起冠病病例 八人病逝
柔佛建议陆路VTL开通初期每日限1440人往返
马国巴士业者：新马陆路VTL开通后 初期料日载1440人
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后天起餐馆五人堂食不必同住 小贩中心隔日开始
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