社论：普京外交左右逢源

2021年6月1日

继美俄外交部长5月21日在冰岛会谈，两国的国家安全顾问紧接着又在5月24日会面，为美国总统拜登及俄罗斯总统普京6月16日于日内瓦举行的峰会做准备。美国国务院在5月19日宣布，豁免对参与北溪二号工程的企业及个人的制裁。白宫在这一课题上的实质让步，无疑是普京重大的外交胜利。看准美国迫切的地缘政治需求，普京善用手中的中国牌，一方面稳定了跟美国的关系，另一方面巩固了俄国的能源出口市场，缓解了所面对的困境。

尽管白罗斯5月23日在境内迫降爱尔兰瑞安航空公司的客机，以逮捕机上的异议份子，引起国际社会哗然和制裁，俄罗斯却公开支持白罗斯，间接介入了同西方的外交博弈；且美国国务院5月28日以俄罗斯违反条约规定为由，宣布延续特朗普政府政策，不会重返《开放天空条约》，美俄的这些矛盾，似乎并没有影响两国首脑的峰会安排。《开放天空条约》允许缔约国彼此在对方全境进行非武装侦察飞行，以减少军事冲突风险。

俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫与美国国家安全顾问沙利文在日内瓦的会谈后发表联合声明，表示双方同意两国关系的正常化，有助于全球稳定和可预测性。这一立场，延续了俄国外长拉夫罗夫和美国国务卿布林肯冰岛会谈的基调。虽然拜登政府一度把俄国列为竞争对手，也对莫斯科采取了一系列制裁措施，但如今改弦易辙，大力缓解双边关系，华盛顿的目的呼之欲出，正是要集中力量应对中国的挑战。

普京对形势转变的拿捏十分精准，他利用白罗斯迫降客机事件，5月28日在黑海避暑城市索契会见白罗斯总统卢卡申科，一方面表达对白罗斯的外交支持，另一方面也巧妙地避开了到访莫斯科的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。杨洁篪是出席中俄第十六轮战略安全磋商，还带了中国国家主席习近平给普京的口信，但远离莫斯科的普京只是跟杨洁篪通了电话。今年也是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。

对于普京来说，当下正是利用美国有求于他的最佳时刻。跟拜登的日内瓦峰会固然重要，但对俄国而言，最大的外交收获，莫过于白宫对北溪二号工程开绿灯。能源出口是俄罗斯经济的重要支柱，可是石油在国际市场面对中东产油国和美国的竞争，对欧盟出口天然气因此对莫斯科至关重要。俄罗斯天然气占欧盟入口的39%，随着环保意识的高涨，欧盟对天然气的需求只会上升，因而也更加依赖俄罗斯的供应。

全长1200公里、耗资110亿美元建设的北溪二号输气管工程，把俄罗斯北方最大的气田，通过波罗的海连接到德国，将为2600万户欧盟家庭供应50年的天然气。美国担心这会成为莫斯科影响欧盟政策的手段，至今强烈反对，并祭出制裁手段阻碍工程落实。美中博弈的升级，让普京坐享渔人之利。他也因势导利，打出中国牌来换取白宫的让步。北溪二号一旦开始通气，将极大改善俄罗斯同欧盟的关系，缓解莫斯科的外交孤立和经济困境，同时并无损俄罗斯跟中国的关系。

维系与中国的友好关系，将继续给普京带来外交好处。他之所以能不亲自接见带来习近平口信的杨洁篪，或许也是算准了北京面对美国和西方的极大外交压力，必须借由强化与俄罗斯的关系来对冲。整个形势都让普京站在极优的外交位置，左右逢源。随着美国舆论开始聚焦冠病溯源，把矛头指向中国，普京估计又将迎来另一个宝贵的机遇。