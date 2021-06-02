社论：形塑创新方案应对无常疫情

2021年6月2日

新加坡在应对冠病疫情上，如履薄冰。今年4月底，在彭博新闻社编制的“全球抗疫韧性榜”上，新加坡名列前茅，成为全球抗疫的典范。但不幸的，传播率更快以及感染率更高的新变种病毒很快地冲破我们的防线，导致我国出现多起社区病例，而政府也在上个月16日起实施高警戒解封第二阶段。

经过两个星期的抗争后，我国的社区病例开始下降。前天，我国总理李显龙为国人勾勒出政府在抗疫方面的路线图以及愿景。他表示，疫情若持续改善，政府将在两周后放宽限制。与此同时，他宣布政府将三管齐下，加速病毒的检测、追踪以及疫苗的接种。与其他国家不同，这三个步骤的有机结合，是我国应对全球疫情反弹的创新方案。

在疫苗接种上，李总理宣布，政府将为满12岁的学生接种疫苗，而满60岁的年长者不必预约，随时可前往任何一家疫苗接种中心接种。此外，39岁及以下的成年人预计本月中可开始接种。目前，超过220万人已至少接种一剂疫苗。根据政府的计划，到了今年8月9日国庆日时，所有合格的居民都至少接种一剂疫苗。

另一方面，为了提高疫苗接种的覆盖率，政府允许私人医疗业者通过特别采用程序，引进世界卫生组织紧急使用清单上所列的冠病疫苗。这意味着，除了辉瑞和莫德纳疫苗，我国居民可选择未经卫生部批准的强生、阿斯利康，以及中国国药集团的疫苗。

在病毒检测方面，政府将在工作、社交场所和社区定期进行检测，以更快地筛检病例及避免病毒蔓延。除了目前使用的PCR (聚合酶链式反应检测）和ART（抗原快速检测），政府将陆续推出较便捷的检测方式，包括自助检测仪以及呼吸检测器。这将有助于快速检测大型活动的出席者，以让他们感到安心。

此外，政府将扩大追踪冠病病患接触者的范围，以更迅速地阻断病毒传播的途径。今后，不仅冠病确诊病患必须与密切接触者隔离，同住的家庭成员也必须自我隔离，直到确认没有染上冠病为止。我国也通过合力追踪器，以快速地追踪病毒的足迹。

由于全球疫苗分配不均，再加上病毒变种，冠病病毒仍然会持续肆虐全球好一段时间。不过，随着全球疫苗接种率提高，冠病将逐渐从瘟疫消减为地方性流行病，就犹如温带地区的流感一样。李总理表示，我们必须学习与病毒共存，而疫苗的接种、病毒的检测以及追踪将成为新常态。

这与其他国家或地区的抗疫方式有所不同。在一些疫苗接种率较高的地方，它们迫不及待地放松管制，并通过免戴口罩的措施来鼓励更多人接种疫苗。但是，过早放松管制，疫情可能卷土重来，而病毒有时间变异，使抗疫功亏一篑。有些地区由于较早前没有严重的疫情，忽略了疫苗的采购工作，结果在疫情暴发时疫苗供应告急。也有些地方疏于检测与病毒追踪，让病毒有机可趁。

当然，我国是一个小岛国，船小好调头，在抗疫方面具有相对优势。政府根据科学调整抗疫策略，并利用科技进行病毒检测与追踪。疫情反弹以及原订在新加坡举行的国际性会议取消，固然令人感到沮丧，但是它们也提高了国人接种疫苗的接受度与紧迫感。合力追踪器在推出时一度引起人们对隐私问题的关切，但总体上人们也接受了病毒追踪的必要性。

另一方面，全球疫情在一些地方失控，难免引起国人对输入型病例的忧虑。政府三管齐下的政策，希望有助于加强国人对边境逐步开放的信心。

政府的三管齐下战略，从多方位阻断病毒的传播链，以加强我们的防线。然而，疫情无常，而且许多境外的发展不在我们的掌控之中。我们有必要灵活调整应对战略，坚持科学的原则，以减少风险及保障性命。我们也应善用创新的科技，以确保计划能赶得上变化。

与此同时，国人继续发挥自律以及团队精神，保持个人卫生、勤洗手、戴口罩，有病时尽早看医生，这将能进一步加强防疫以及抗疫的战线。