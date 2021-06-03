社论：私人医疗业者可助推广疫苗覆盖

我国冠病疫苗专家团将允许私人医疗业者通过“特别采用程序”，引进被世界卫生组织列入紧急使用清单上的冠病疫苗，目的是为了提高我国疫苗接种覆盖率。

私人医疗业要到国际市场上获取疫苗供应，因为议价能力受限，很显然的会比政府采购的成本高，要打其他疫苗的国人很可能因此付出昂贵费用。

这是政府加强“检测、追踪、接种疫苗”三管齐下的策略之一，私人医疗业通过自己的采购途径获取疫苗，可让三种情况的国人有更多的选择：一是，对目前我国采用的两种疫苗辉瑞与莫德纳疫苗有严重过敏反应者；二是，对现有疫苗一直抱着犹豫态度而另外有所期待的人；三是，今后想要打不同牌子的追加疫苗的人。

对“信使核糖核酸疫苗”（mRNA）有严重敏感反应者超过三万人，要达到全民免疫的最大效果，他们的利益应该受到照顾。

目前被世卫组织列入紧急使用清单的其他疫苗包括强生、阿斯利康、中国国药集团疫苗和刚被批准的中国科兴疫苗，它们是否适用于严重过敏者则是私人医疗业必须考虑的问题。目前已有不少国家采用这几款疫苗，它们的经验可供参考。

在全民免疫计划下，这群严重过敏者不应该就此排除在外。他们当中若有来自贫穷家庭，政府可考虑给予他们部分津贴的资助，以鼓励他们去接种其他疫苗，津贴幅度可以现有两种疫苗的成本作为指标。

第二类对现有两种疫苗的安全性和效果缺乏信心的人，他们不是不能打而是别有他选，由他们自己负起费用是合情合理。

新加坡今天已有三分之一的人口接种了疫苗，要评价疫苗的效果和反应，我国本身的数据就是一个很好的参照。

最近来自外国的变种毒株引起新一波的社区疫情，若不是我国从年初就已启动疫苗接种计划，社区疫情当会更加严重。虽然有打了疫苗的人还是受到感染，但比率上比没疫苗保护者少很多，而且疫苗有助于降低染疫后引发重症的风险。

此外，本地也未发生过与接种疫苗有关的严重副作用例子，现有的两种疫苗，已加强了我们的信心。

大多数国家和地区，至今仍普遍缺乏疫苗，陷入严峻疫情的印度、马来西亚和最近疫情突然暴发的台湾，突显疫苗才是缓解疫情最迫切需要的抗疫资源。所以，那些纯粹想要有其他选择的人还必须三思，不要错过政府的免费疫苗接种。

全球各款冠病疫苗的有效期多长，目前还是一个疑问。但是，打过疫苗的人或迟或早都要考虑打“追加疫苗”。另一方面，有人已开始考虑第二剂打不同疫苗，以获得不同疫苗的保护，其中的利弊还有待专家的深入探讨。

冠病有可能不会完全在地球上消失，它更可能转化为局部流行病，永远与人类共存。因此，今后注射冠病疫苗也将像诊所提供常年的温带流行感冒疫苗注射一样普通。

私人医疗业提供多种冠病疫苗的接种是因应目前要提高疫苗覆盖率的需求，给人们多一些选择。长期而言，这也是他们可以提供的正常服务。

去私人医疗机构注射其他政府未提供的疫苗是个人的选择，他们必须为自己的决定负责，这意味着若有任何副作用，他们不会在政府的“疫苗致伤经济援助计划”下获得赔偿。私人医疗机构应该为消费者提供事前的咨询，让他们作出明智决定。