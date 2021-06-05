社论：CPTPP高标准和包容性并行不悖

本周三，《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）委员会在线上举行第四次会议，正式成立一个加入工作小组（Accession Working Group），着手处理英国加入协定的事务。该工作小组由日本担任主席，我国和澳大利亚担任副主席，负责评估英国申请加入的要求、进行相关谈判，并向委员会呈交提议条款的报告。

CPTPP的11个成员国在会后发表的部长联合声明指出，成员国相信，启动英国加入的程序以及协定可能进一步扩大，将向全球贸易伙伴发出强烈信息，即该协定支持一个自由、公平、开放、有效、包容及以规则为基础的贸易体系。启动英国加入，也让CPTPP有机会推进迎合21世纪的高水平贸易准则，进一步促进亚太及更广泛地区的自由贸易、公开与竞争的市场以及经济融合。

英国在2020年1月正式脱欧，急切要打开新的贸易出路，因此除了积极与个别国家商讨自由贸易，也于今年2月1日正式申请加入CPTPP。如果它最终成功加入，那它将成为这个协定的创始国以外的首位成员，因此对协定而言具有特殊的意义，它同时凸显了协定的高标准和包容性。英国一旦加入，CPTPP成员国国内生产总值（GDP）的总和占世界GDP总量的比例，将从目前的13%提高到16%。

目前，英国和包括新加坡在内的七个CPTPP成员国其实已有双边自由贸易安排，但加入协定的好处之一，是能降低其原材料的成本和加强其供应链的韧性。根据CPTPP的“原产地规则”，只要英国产品组件的70%来自成员国，就可以得到优惠待遇，有助英国厂商降低生产成本。

从新加坡的角度看，如贸工部长颜金勇所指出的，贸易是促成经济在冠病大流行后复苏的关键推手，因此，各国应合作推动包容及可持续的增长。CPTPP创造了一个支持框架，提供数码贸易的机遇，让中小企业更容易参与区域贸易和供应链，从而支持它们的增长与发展。在这个基础上，新加坡继续欢迎愿意及能够达致CPTPP高标准的经济体加入协定，以进一步深化亚太及更广泛地区的经济融合。

冠病疫情在全球肆虐一年多来，不仅严重打击世界经济和贸易，也破坏了国际间原有的基于规则的多边经贸合作关系。与此同时，大国的地缘政治角力，尤其是美国与中国的对抗，也骎骎然有颠覆世界多边主义经贸合作基础架构之势，像CPTPP这样的多边架构，在维护区域与世界经贸平等合作上，实可起到中流砥柱的作用。其高标准和包容性，将能作为世界在疫后逐渐重归多边合作的标杆。

诚如李显龙总理不久前在一个视讯访问中所指出的，冠病疫情促使许多国家基于国家安全考量重新思考有关供应链设置的政策，但每个国家都在境内制造所有货品既是“有害的安排，也是不可能的任务”，疫情提醒世界在多边机制下促进国际合作，加强互信更为重要。因此他认为，美国应重新加入CPTPP。

去年底，中国领导人也表示想加入CPTPP，这是值得欢迎的，也说明这个架构未来的发展潜力无限。虽然中国目前在很多方面尚无法达到加入协定的高标准，但这些既定标准却可作为它进一步深化改革和扩大开放的动力，到了能践行国际高标准时，自可水到渠成。由此观之，CPTPP的高标准和包容性是并行不悖的，大国尽管无法避免竞争，但也可以在这样一个框架内共促世界多边合作，互利共赢。