社论：拜登明确对华策略中美博弈持续

美国总统拜登上周四签署行政命令，把禁止美国人投资的中国军方关联企业增加到59家，当中多涉及国防、相关物料、监控技术等行业，而执行禁止投资的管辖权也由国防部转移给财政部，这是拜登上台以来对中国实体出台的最广泛制裁措施。

在中国境外从事监控、利用中国监控技术来打压人权和制造威胁的企业，也列入禁止投资名单内，显示拜登不仅扩大特朗普政府时期相关政策的限制力道，也要在科技竞争方面持续对华施压。

被列入禁止投资的多家公司，其实已在特朗普政府的名单上，包括中国移动、中国联通和中国电信，拜登把禁止投资的中企黑名单，从特朗普时代的48家扩大到59家。这项行政命令将于美国时间8月2日起生效，投资人有一年缓冲期撤资。

此次修订并扩大中国企业投资禁令，是拜登政府接下来一系列广泛行动中的其中一步，不仅要在科技领域加强与中国竞争，也要勒住美国资金不让它们流入损害美国与盟友安全及价值观的中国公司。

前美国总统特朗普是在去年11月12日签署行政命令，禁止美国投资人和民众购买中国军工相关企业股份。不过包括小米在内数家中国公司通过诉讼成功挑战特朗普的命令后，拜登团队认为有必要修订相关政策，建立一个可持续和具有法律合理性的框架以落实执行此令。

拜登延续特朗普的政策并不意外，他决定扩大对中国企业的投资禁令，意在继续保持对北京的压力，正如他决心就冠病起源彻查到底；而美国民众和国会议员也呼吁拜登政府，必须对中国采取更强硬和大胆的立场和行动。

不过，这些行政禁令若要真正见效，拜登必须说服欧盟、日本、韩国等国联手。白宫上周四宣布，拜登在6月10日至16日开启上任后首次外访，将与欧盟国家、英国、比利时、瑞士、土耳其和俄罗斯等国领导人会晤。

拜登将出席七国集团峰会、北约峰会和美欧峰会，预计会寻求多边伙伴的合作，重振跨大西洋关系，以应对全球挑战并更好地巩固美国的利益，而会谈的焦点避不开商讨如何应对中国的竞争和威胁，拉拢欧洲远离中国，强化对华政策上的共同立场和合作。

在中美全面经济对话机制下，两国2020年1月签订第一阶段贸易协议，不过世界两个最大经济体之间的贸易战并未停止，至今对中国的多项惩罚性关税措施也没有取消，随后冠病大流行席卷全球，中美关系急转直下。

拜登政府今年1月上任，表明会重新全面评估美国对华政策，虽然至今仍未出台任何对华具体举措，但拜登的欧洲之行，联合盟友抗衡中国的总体战略已益发明确。

美中高层经贸官员最近一周内开启拜登总统上任以来的首次接触，中国副总理刘鹤两次通过视频会议分别与美国贸易代表戴琪和财政部长耶伦通话，但仅就中美贸易、宏观经济形势、多边和双边合作交换意见，新华社的报道，并没有提到会谈涉及哪些美方关切的议题。

而尽管中方表示中美经贸领域已开始正常沟通，就在几个小时后，对华涉军企业的投资禁令新名单就公布。这项新禁令对中国军方关联公司影响有多大，中方又会采取哪些措施，维护中国企业的正当合法权益，是下来的国际关注焦点。无论如何，在拜登对华策略明确化后，中美已正式进入更为激烈竞争时期。

中国国家主席习近平上周一在中共政治局学习会上再次提出“讲好中国故事”的要求，指示中共各级领导“努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象”，被一些人解读为意在摆脱“战狼”标签，北京会否以及如何调整其外交形象和政策，也是接下来值得关注的变化。