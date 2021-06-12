社论：为冠病成为地方性流行病作准备

经历了近一个月高警戒解封第二阶段，国人都急切想回到解封第三阶段，前天政府抗疫跨部门工作小组的宣布，难免让不少人感到失望。人们原以为这个来临的星期天就可以结束这一阶段的措施，但当局决定采取较谨慎的做法，分两个阶段进行。

第一阶段从下周一开始，如果一切进展顺利，那么第二阶段放宽就可以在本月21日启动。因此，接下来的一个星期可以说非常关键。如果疫情又再出现反弹，进一步解封的计划就可能受阻。

眼下来说，有不少人的原定活动计划已经被打乱，比如那些要在20日庆祝父亲节的人，原本已经订好了餐馆席位，现在只好取消。好些已接获不少订单的餐馆，有如久旱逢甘露，结果是一场欢喜一场空。除此之外，很多生意已遭受严重打击的其他行业，包括小贩和零售商店，恢复营业的计划也泡汤，不免也会感到失落。

人们的失望心情是可以理解的。但是过去几个月里疫情的反复，说明采取较谨慎的做法是必要的，否则大家一个月来的努力有可能付诸东流。刚被控制下来的一波社区疫情，再次凸显冠病病毒的防范难度超乎一般想象。而最令人担心的，是无关联（即感染源不明）病例的出现。这说明病毒神出鬼没，难以捉摸。

这一波疫情基本上被压下来，显示相关的措施是有效的。在这段抗疫的路上，我们建立了各种能力，包括检测、隔离、追踪接触者以及接种疫苗。

但我们不能完全确定，社区病例不会死灰复燃。这也是抗疫小组决定分两个阶段解封的用意。接下来的一周，如果能把可能还隐藏在社区里的病例清除，新加坡就可以更安心的进入第三阶段。为了确保不会有闪失，国人的全力配合非常重要。除了做好个人防疫措施，公司机构尤其是一些高危场所，也可能需要频密地为员工进行检测，以及时发现病例，阻断传播。

渡过了这一关之后，我们就可望回到第三阶段，并展望中长期的情况。毫无疑问，我们必须优先处理的事项，是尽快完成全民接种疫苗的工作。只有在达到群体免疫后，我们才有条件谈开放边境，以及恢复更多正常的经济活动。

据当局发布的最新数据，截至本月9日，超过250万人已接种至少一剂疫苗，占本地人口约44%，其中190万人完成两剂接种。当局希望到了今年8月时，能达到半数人口，而到了10月则能实现75%的人完成接种。这是达到群体免疫的要求。但随着传染力更强的病毒株的出现，这个百分比恐怕还须提得更高。

目前施打疫苗的进度是每天约5万剂，按照这个进度计算，再过四个月要达到目标应该不成问题。但这是假定所有国人都能积极前往接种。到目前为止，40岁以上的各年龄层群体已接种或已预约接种的各占六七成左右。

值得大家注意的是，施打疫苗一旦达到群体免疫的目标，抗疫政策和措施必然会出现重大的调整。抗疫小组已不只一次释放出重要信息，冠病在未来将成为地方性流行病，政府正在思考如何与这个病毒长久共存，包括不再找出每一个受感染的人，而是专注于治疗重症患者。政府也已在思考如何制定全面的疫苗接种计划，为每个人提供疫苗追加剂，确保本地人口的接种率一直维持在高水平。

从目前世界疫苗接种和分配的不平均情况看，要在全球范围内消除冠病，几乎是不可能的事，因此，能做到群体免疫的国家，才有条件把冠病当作地方性流行病，与病毒长久共存的同时，全面恢复经济与社会活动。但这也意味着，那些不愿或没有接种疫苗者将面对更大的健康风险。因此，接种疫苗仍是当务之急，越是迟疑，所承担的健康风险也越大。