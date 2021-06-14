社论：疫苗捐赠应以人道主义为重

美国总统拜登访欧之际，宣布未来一年将捐出5亿剂辉瑞疫苗给92个中低收入国家；七国集团（G7）6月11日在英国康沃尔举行近两年来的首次面对面会议，也同意捐赠10亿剂冠病疫苗给低收入国家，并承诺在明年底前，协助推进全球的疫苗接种工作。

冠病疫情暴发一年多来，已夺走全球超过378万条人命，目前的共识是制止冠病大流行扩散，最有效的途径是施打疫苗，但通过联合国疫苗分享机制“冠病疫苗全球获取机制”（COVAX）捐赠疫苗，也牵动国际政治神经线。

推展疫苗接种计划顺利的国家，疫情基本上趋缓，可以向那些需要疫苗的国家分享多余的疫苗。然而在中美持续对抗下，美国联合多国抗衡中国也呼之欲出，疫苗外交战无可避免将进入下半场。美国的疫苗捐献被认为是早该有的行动，毕竟美国购入的疫苗已超过美国人口的好几倍，但高调宣布对外捐赠也不乏与中国抗衡的含义。

美国今年底前将运出2亿剂，其余的3亿剂将在2022年上半年运出。英国是施打疫苗剂量最多的欧洲国家，却还未真正摆脱疫情的困扰，英国将在未来数周先提供500万剂，并于明年达到共捐赠1亿剂的目标。

中国外交部10日表示，中国向80多个发展中国家提供疫苗，向40多个国家出口疫苗，主要分配给“一带一路”沿线国家。中国迄今已向国际合作伙伴供应了3.5亿剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家，比西方国家起步得更早，但这在西方国家的眼中也脱离不了有其政治动机。

冠病疫情对许多国家的经济造成严重冲击，七国集团峰会决心领导全球抵御冠病大流行，也探讨在疫情后继续刺激经济，并重建一个更加美好、更加环保、更繁荣、更平等的未来。

各国必须吸取冠状病毒疫情的教训，实现经济复苏，不要重蹈覆辙，必须同舟共济，力阻另一场大流行发生，特别是共享稀缺的冠病疫苗，这些都是这次七国集团领导人峰会的讨论重点。

中国外交部长王毅6月8日在纪念中国亚细安建立对话关系30周年特别外长会议上表示，可探讨依托“中国亚细安疫苗之友”建立专家小组，加强疫苗研发、生产、采购、接种、监管合作，致力于打造区域疫苗生产和分配中心。但观察家坚信，北京有意利用疫苗外交达到地缘政治目的。

拜登这趟欧洲之行后，中美关系更增添变数，在疫情反弹之际，全球各国都应避免将捐赠疫苗当作政治工具，不能期望在疫苗外交博弈中获得优势，必须清楚知道越多国家开始施展疫苗接种，才能越快减缓冠病大流行的危害。

拜登日前表示，美国的疫苗捐赠不附带任何要求受惠国给予好处或做出潜在让步的压力。“我们这么做是为了救命，为了结束这场大流行。”拜登5月中宣布要释出8000万剂疫苗时，曾强调美国不会向中国一样，以疫苗换取政治利益。

然而，在现实中，在捐赠疫苗中，各国有亲疏远近和利益的交换与计算，恐怕又是一个客观事实。因此，有识之士只能呼吁世界各大国在捐献疫苗时，仍务必以人道主义为第一优先考虑。

各国都已意识到要全面应对百年不遇的冠病大流行，必须加速疫苗的创新研发和生产，重新制定改善全球大流行的应对机制，以拯救更多生命为重。在科学家的努力下与各国政府的重金支持下，人类在短短一年时间内，研制出了多款疫苗、还实现了量产，现在正是将人道主义的救人理念，在全球付诸行动的时候。

我们仍未战胜冠病疫情，全球还需要更多的疫苗，也还未能真正做到公平分配疫苗，那些无法购得和无经济条件购买疫苗的贫穷国家，现在更需要富裕国家伸出援助之手，捐赠疫苗更不应该和政治外交战纠缠在一起。各国如何携手合作，将决定我们能否打赢这场抗疫持久战，或是听任病毒拖垮世界的复苏。