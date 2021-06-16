社论：发挥民间力量照顾弱势群体

樟宜机场上个月出现冠病感染群后，机场的前线员工得去检测中心做更频繁的病毒检测。为此，新加坡民航局70多名职员组成的“航空挚友”筹款购买易通储值卡，分发给约1000名前线员工，包括清洁工人、推车和行李处理员，以协助他们分担往返检测中心的交通费。“航空挚友”也呼吁公众写下鼓励或感谢的话语，以激励前线人员。

“航空挚友”自发筹款协助前线人员，获得李显龙总理的赞赏。他在面簿上发文指出，民航局职员自发筹款协助前线人员，令他感到鼓舞。他也响应“航空挚友”的呼吁，感谢所有机场员工的付出，使樟宜机场在疫情期间得以继续运作，并让新加坡与全球联通。

冠病疫情来袭，人人自危。但在这期间，我们也看到人性光辉的一面。当疫情在客工宿舍暴发时，不少民间团体与志工向客工伸出援手，照顾他们的起居饮食以及心理健康。此外，在病毒阻断措施期间，也有不少志工探访独居老人，协助他们购买食物。

上个月，我国进入高警戒解封第二阶段，全面禁止堂食。有些年长的小贩无法适应线上订餐服务而生意受到重创。最近，有网民在社交媒体上载一个空荡荡的小贩摊位，旁边坐着一脸茫然的年长小贩，并呼吁人们给予他支持。隔天，该小贩摊位排起人龙，令人感到无比温馨。

不过，与政府在抗疫上扮演的角色相比较，民间的力量还未获得充分的发挥。政府去年推出了近千亿元的财政配套，以保生命与保生计。最近，在高警戒解封第二阶段，政府又投入8亿元。此外，政府的投资公司淡马锡控股所设立的淡马锡基金会也免费分发口罩与消毒洗手液给公众。政府的全方位照顾，羡煞许多国外的人士。

政府无所不在以及无微不至的照顾，反映了我们长期累积的财力。然而，与其他许多富裕国家一样，没完没了的疫情消耗了我们不少的资源。疫情下的K型经济复苏，意味着经济复苏将不均匀，而造成收入不均以及财富鸿沟可能拉大。因此，除了政府扮演的主导角色之外，我们有必要动员民间的力量，扶持疫情下的弱势群体。

取之社会，用之社会，向来是成功商人以及富裕人士的座右铭。新加坡是财富管理中心，不少豪宅交易动辄千万元或上亿元，显示疫情并没有太大影响到富裕人士。相比较下，疫情对弱势群体的冲击大，不少底层收入者手停口停，经不起疫情的长期冲击。国外的经验显示，收入与财富鸿沟拉大，将可能导致仇富心态的滋长，从而削弱社会资本。

要发挥民间的力量，我们有必要重拾乐善好施以及救世济民的儒商精神。这在赢者通吃的时代，尤为重要。我们期待有更多成功的富裕人士，能扮演领头羊的角色，动员民间的力量，扶持弱势群体。

另一方面，在K型复苏下，企业受到疫情的冲击各异，有些反而从疫情中受惠。政府大手笔的财政援助配套，使一些大型企业的盈利锦上添花。作为负责任的企业公民，大型企业有必要从股东资本主义模式过渡到利益相关者资本主义。这意味着在民间扮演积极的角色，舒缓疫情对所有利益相关者的冲击，尤其是弱势群体。

在很大程度上，政府长期的主导角色，取代了民间所能以及所应发挥的功能。然而，疫情对经济以及社会造成了前所未有的破坏，我们有必要动员更多民间的力量，配合以及辅助政府的抗疫工作。同时，政府也可考虑赋能更多民间团体，以发掘它们的潜能，携手共同面对疫情的挑战。