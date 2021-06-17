社论：肯定本土艺术家的终身成就

新加坡著名水墨画画家兼书法家林子平百岁作品展与新书《墨魂》发布，在疫情中举行，别具意义。

曾经在2014年为中正中学“林子平艺术馆”主持开幕的李显龙总理，前天再次作为林子平画展的主宾，高度肯定林子平的文化贡献，并特别点出“他一生的创作捕捉到国家发展和城市化时代变迁氛围”。

林子平身上体现出的精神值得国人学习，活到老，学到老的精神，说易行难，他做到了。难得的是，这次的展出是他过去两年来创作的20幅新作。今年已高龄101岁的他，在疫情困境中没有放下画笔，创作热情数十年如一日，的确令人钦佩和肃然起敬。

他对艺术的忘我与投入，表现出一位艺术家忠于艺术的情操。我国第一代南洋画派画家刘抗曾经形容林子平的画“很苦”，因为他的画作题材反映出新加坡下层人民的艰苦生活。

两年前，在一部记录我国三位画家创作成就的纪录片《记忆新加坡河》里，林子平透露早年当小学校长的时期，一放学就到新加坡河畔作画。他的画作题材很写实，从他不同时期画的新加坡河作品中可以看到新加坡河两岸人文景观的变化。

跟他一样爱画新加坡河的油画家陈楚智、水彩画家刘培和等等画刀和画笔下的早期新加坡筚路蓝缕的情景，跟现代高度发达和现代化形成了强烈的对照。

本土画家从本土题材出发，有助于加强新一代新加坡人的文化认同。出自他对新加坡这块土地的热爱，林子平作品充满乡土精神，这是他身上精神特质的自然流露。

李总理说，林子平的作品从材料到绘画风格都植根于中国艺术，但他的艺术精神既不是东方也不是西方，而是新加坡的。“他启发了新一代的本土艺术工作者”，这句话中肯地概括了他对新加坡文化的贡献。

展现新加坡的精神特质和本土特色是我国华族文化的长远发展方向，也是充实国家文化认同感的养分。新加坡华族文化和国家认同感的建构是一种在渐进中不断夯实的过程，不能一蹴而就，各不同领域的文化艺术工作者都在不同岗位上扮演自己的角色。

如新加坡华乐的发展，乐器是中国式，不少经典曲目是传统的，但新加坡本身的曲目假以时日也可逐渐成为具新加坡特色的经典。

在文学方面，新加坡在建国之前便有大批南来的中国作家给新加坡留下不少本土题材的作品，是给国人继承的文化遗产。新一代作家在新的环境下成长，有鉴于他们不同的教育背景和生活经历，诉诸笔下，自然表现出本土的风格与亮点。

林子平认定自己的贡献在于艺术，一生不弃不舍，作品上万件，至今仍不言倦，其创作数量在本地艺术界也属极为罕见。

他曾获得文化奖和卓越服务勋章，但名利显然不是他的追求，他的追求是对国家作有意义的贡献。

以艺术文化塑造国家文化认同，要靠民间的努力和政府的支持与肯定，“肯定”也包括我们对本土艺术家作品的珍惜。林子平曾经捐出200幅作品，这次他也计划再捐出200幅佳作给国家，希望国家给他设立一个永久展览馆，让他留给国家的文化遗产有个永久归属。这桩美事若能实现，将是对一位国宝级艺术家终身成就的最大肯定。