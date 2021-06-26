社论：家庭和社区凝聚力是防恐之本

社论 2021年6月26日

内部安全局本周三发表的新加坡恐怖主义威胁评估报告指出，虽然目前没有具体迹象显示我国面对迫在眉睫的恐怖袭击，我国仍然面对高度的恐怖主义威胁。在世界面对冠病疫情蹂躏之际，恐怖主义组织也乘机加强在网上散播极端思想和吸纳新成员。

这份两年一次的报告指出，在我国，恐怖威胁主要来自受网上暴力极端主义内容影响的自我激进化者，他们可能采取独狼式的袭击。值得注意的是，这些自我激进化者有年轻化的趋势。如去年底被拘留的一名自我激进化者，是年仅16岁的在籍学生，随后也有一名20岁的服役人员被拘留。

报告突出须要关注的另一点，是极右极端思想威胁的抬头，这些极端思想包括极端种族主义、反回教和反移民等，已成西方国家的一大关切。在外国，极右团体也越来越有组织化，能发起恐怖袭击。比如，在欧洲有新纳粹团体，在美国，有阴谋论组织“匿名者Q”（QAnon）和骄傲男孩（Proud Boys）等。

换言之，虽然诸如伊斯兰国组织、回教祈祷团、卡伊达等回教极端组织，仍然是主要的恐怖威胁，新兴的极右风潮则给恐怖威胁增添了新的因素。这是我们必须及早防备的。上述16岁学生就是首名受极右思想影响而自我激进化的被拘留者。

根据当局公布的数据，近年来内安局所处理的恐怖主义威胁个案中，十之八九属于自我激进者。这个趋势自2015年已显现，与恐怖主义有关、在内部安全法令下遭拘的54人中，有44人是自我激进化者，其中32人是公民，12人是外国人。

因此，最须要深入探究的，是这些人之所以自我激进化的原因。毫无疑问，在互联网、智能手机和社交媒体时代，极端思想更容易传播和被接收，是客观的事实。上网和滑手机，如今已成了现代人生活的一部分，网络给人们即时获取各种信息的便利，但也给极端思想荼毒人心更大的方便和空间。一些思想尚未成熟者或对现实生活不满者，为了填补精神上的空虚或心灵的慰藉，在接触到这类资讯时很容易被感染和误导。

值得注意的是，在冠病疫情笼罩下，长时间的阻断措施也导致社交活动受限，人际交往减少，更多人因此也走进网上的虚拟世界，并大部分时间孤独地活在这样的虚拟世界中，为各种诱惑包括极端思想制造了可乘之机，人们在这种相对孤单的环境里，思想激化的过程也较难受到其他人的觉察。

因此，身为家长者，在这个时候更应该特别注意孩子的网上活动。给孩子适当的自主空间虽然没错，但与此同时也必须注意孩子是否有异常的行为。这也就是说，父母和孩子得建立密切的亲子关系，彼此能良好的沟通。如果家庭关系和谐，那家中成员出现激进化的苗头时，就比较有可能及时发现。

就此而论，说家庭是防恐的第一道防线应不为过。事实上，如果家庭和睦，凝聚力强，其成员身心健全，孩子得到呵护，也就不太可能无端走上歧路。这或许可以比喻为思想上的免疫系统，家庭凝聚力越强，其成员对极端思想或异端邪说也会有更强的抵抗力。

扩而大之，家庭之外就是社区。如果我们的社区和家庭一样具有高度的凝聚力，就能形成防恐的第二道坚实防线。事实上，我国这些年来在防恐工作上的成功，正是因为有强大的社区凝聚力，这包括宗教和谐和种族互信，这也是全国保家安民计划（SGSecure）的社会基础，维护这道防线的重要性自不待言，这也是为什么我们必须夕惕若厉，戒慎戒惧，保护好我国得来不易的种族与宗教和谐。