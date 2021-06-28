社论：加快疫苗接种步伐逐步放开限制

我国加快全国冠病疫苗的接种工作，从上星期六起，每日疫苗接种量从目前的4万7000剂增加到8万剂。政府跨部门抗疫工作小组定下目标，要在国庆日前后让三分之二的人完成两剂接种。

在疫苗接种覆盖率达到预期目标后，不仅病毒大规模传播的概率会降低，已接种疫苗者的安全管理能逐步放宽，国人也可以参与人数更多的大型活动、较自由地出国；而已接种疫苗者出国归来，依据造访国家的情况，居家通知期限可缩短，或者无须遵守居家通知，通过冠病检测取代，这些方便的先决条件是已接种疫苗。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财日前在记者会上宣布，政府已在探讨如何放宽已接种疫苗者的防疫措施，例如若参与宗教活动、演唱会等大型活动都是已接种疫苗者，可以允许更多人出席，须维持的社交距离安全措施也可放宽。

我国能够加速疫苗接种工作，是因为未来几个月将接收更多已预订的疫苗，随着疫苗供应增加，可以增加更多时段让公众预约，不需要再等六到八个星期才接种第二剂疫苗，只要四个星期就可以。而时段增加后，预约疫苗接种的人数已开始增加，一些接种中心预约数目倍增，必须安排更多的人手帮忙。

同为抗疫跨部门工作小组联合主席的卫生部长王乙康，呼吁已经预约的公众，把预约日期提前，尽早接种疫苗以保护自己和身边的人。

年长者属于弱势群体，但目前70岁以上的接种率仅为69%，这个数字包括完成第一剂或已预约的长者。由于年长者接种率仍不足，而且感染冠病后较可能患上重症，专家估计接种率要达到九成才足够实现群体免疫，因此说服年长者去打疫苗，避免这个群体出现致命感染群，是目前推动疫苗接种的关键工作。

我国已经来到疫苗接种计划的重要阶段，政府近日已展开宣导活动，由不同部长与本地艺人以不同语言和各华族方言拍摄视频，鼓励更多年长者接种疫苗。

一些年长者却因为担心副作用，不敢接种疫苗，鉴于未接种疫苗感染冠病的风险会增加，要更安心外出及参加各项活动，就必须认真考虑打疫苗。随着当局逐步放开各种限制，尚未接种疫苗的年长者要参与已恢复的活动会有麻烦，例如可能须事先接受检测，甚至出国旅游也不方便。

据一份外泄文件显示，世界卫生组织预测，为了预防冠病变异病毒，老年人及其他高风险群体，必须每年注射疫苗加强剂，而不是一般人的两年一次，因此完成两剂接种是最基本的防疫要求。

我国目前有一半人口完成第一剂接种，即使到了8月预计有三分之二的人口完成接种还是不够，由于政府是根据全国疫苗接种率制定未来的开放政策，只有达到更高的接种率，我们才能放宽更多社交限制，恢复更多高风险的活动；更重要的是，可以安全地全面开放经济，缓解企业承受的巨大压力，以及减轻家庭的负担。

黄循财就提到，随着我国加速展开疫苗接种，下个月中应可按原定计划，将堂食的人数限制从每组两人调高至每组五人。

安全管理的措施持续得太久，导致国人出现抗疫疲劳，受到约束的生活方式也使许多人面对精神压力，但因病毒仍未离去，我们必须加快疫苗接种步伐，当全民接种率达到更高水平，防疫工作取得一种确定性，就能应对病毒传播的不确定性。

虽然疫苗本身无法完全阻止病毒在社区传播，不过全面推进疫苗接种却能共筑一道安全屏障，能减少感染冠病的风险，完成两剂接种得到的是安心，也能在全民防疫工作中尽一份力量。

不过，即使已打了两剂冠病疫苗，国人还是必须坚持常态化防控措施，继续戴口罩，遵守保持社交距离，大家谨慎行事，才能将看不见的病毒隔绝。我国正在实现让更多人完成两剂接种的目标，还未接种疫苗的国人应尽快接种，这样在政府进一步放宽防疫措施时，才能与已接种者一样，享受参加更多活动的自由与便利。