社论：公共政策赏罚与劝导的抉择

2021年6月30日

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康上星期四表示，年长者属于弱势群体，接种率须比年轻人高，即使是75%的接种率仍不足够，但目前我国70岁及以上年长者的接种率却仅达69%，也就是每10名年长者中，还有三个人尚未接种疫苗。

显然的，政府在推广疫苗接种方面，有极大的迫切感。王乙康亲自上阵，在电视宣传片分别以华语以及闽南语劝导年长人士赶紧接种疫苗。在宣传片中，他安抚年长人士对接种疫苗的恐惧，包括疫苗所可能产生的副作用。此外，他也形象地指出，四个年长者在咖啡店一起喝咖啡，其中三个人已经接种疫苗，那个还没接种疫苗者，也应该不落人后。

政府积极推广及加速疫苗接种，不仅在保护民众的生命，也有更全面的政策考量。冠病疫情已经肆虐全球一年多，防疫措施对人们的生命与生计造成极大的破坏。疫苗的问世降低病毒感染的风险，但唯有疫苗接种率达到群体免疫的目标，经济活动才能全面恢复。联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇指出，政府是根据疫苗接种率制定未来的开放政策。

接种疫苗是重要的，但接种疫苗还是存在一些风险，因此，在道德上，立法强制疫苗接种不是一个可行的选项。大多数的国家与地区都是通过劝导以及奖励的方式，鼓励人们接种疫苗。美国有多个州允许接种疫苗者无须再戴口罩，而香港给予疫苗接种者“打针送楼”的幸运抽奖机会。此外，多个国家正在探讨疫苗护照的可行性，以让疫苗接种者无须在过境时进行病毒检测或隔离。

我国政府也正在探讨让已接种疫苗者日后可参与人数更多的大型活动，而他们须遵守的安全管理措施也将放宽，包括较自由地出国。相对而言，未接种疫苗者在经济开放后的新常态中，可能会面对较多的限制。王乙康表示：“从公共卫生的角度来看，有一些区别是合理的。”

除了劝导以及奖励之外，惩罚也是公共政策工具箱中的工具之一，以更快及更有效地改变人们的行为。国家环境局宣布，从6月1日起，公众在小贩中心用餐后，必须清理用过的餐具和归还托盘，桌面上也不能留下纸巾和菜渣骨头等垃圾。执法人员将从9月1日开始，在小贩中心采取执法行动，并从第四季开始陆续在私人咖啡店和食阁执法。违例者将面对罚款200元至2000元。

环境局指出，它在之前推出了“保持桌面整洁运动”，但所取得的成效乏善可陈。尽管在它进行的调查中，有约九成受访者认为食客应自己清理桌面及归还托盘和餐具，而有76%的人表示他们多数时候都会这么做，但多数小贩中心的托盘归还率实际上仅达三成。冠病疫情提高了维持公共卫生的迫切性，政府在劝导无效后，采取惩罚以及强制性的措施。

公共政策的有效推行，有赖于大多数受众的接受度。政策的设计有必要了解受众心中的顾虑、痛点以及疑问，并加以疏导。虽说从总体而言，因疫苗接种而出现严重的不良反应者少之又少，但对一些人而言，他们确实担心自己不幸成为那少之又少的群体。

在归还托盘及清理桌面方面，有食客质疑小贩中心的托盘回收处不够，也有些认为在咖啡店以及煮炒摊推行这个措施并不实际。尽管这些顾虑与疑问没有充分根据，但它们却可能影响政策的接受度。

在公共政策的推行上，劝导、奖励与惩罚并非相互排斥，而是相辅相成。在互联网以及讲求协商的时代，劝导以及奖励措施会比惩罚来得更有效，当多数的受众都认可政策的宗旨与精神后，群体的示范效应将对少数抗拒者构成一定的压力。到时，立法与惩罚措施便水到渠成。而当有必要并采取了法律与惩罚手段之后，劝导的工作也不能停下来，这样才能让受众心悦诚服地接受改变，合力实现社会公共利益的最大化。