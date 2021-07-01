社论：网安与数码经济息息相关

我国网安局星期一公布2020年网络安全意识调查，显示新加坡人整体网络安全意识有所提高，不过使用双重密码功能或安装网安应用的公众没有增加。

过去一年里遭受网络袭击的人数比前一年多，从28%增加到37%。

这份报告结果显示，公众普遍抱着侥幸心理，以为自己不会成为网络袭击的目标，这是最令人担忧的问题。

网络袭击过去多年来一直困扰着公私部门和个人使用者，公私部门的网安已经改善，个人使用者却对于如何加强防备，缺乏能力与知识。网络诈骗事件层出不穷，年长者因此成为明显的下手目标。

根据警方的数据，本地和银行户头相关的“钓鱼”诈骗案从2019年的80起激增至2020年的1342起，涉及金额近600万元。社交媒体上的诈骗案，从2019年786起增至2020年的3010起。

网安局、警察部队和资讯通信媒体发展局即将推出针对年长者的网络安全计划，通过四种语言的传单和手册，教导年长人士辨识诈骗集团的手段。

网上的诈骗手法五花八门，让网民防不胜防，频繁上网的年轻人也容易上当。

几个月前，网安局指出一个现象，冠病疫情让网络犯罪有机可乘，不法之徒利用公众的不安和恐惧进行诈骗。我国去年疫情紧张时期便发生了5000起“钓鱼”攻击事件，以窃取个人资料和财务信息。

当局将推出新的网络安全意识运动，为公众培养四大网安习惯：使用较安全的密码及设置2FA、使用防毒软件、辨别钓鱼信息能力以及定期更新电脑软件。

有鉴于一连串针对供应链的网络袭击，新加坡金融管理局今年1月推出修订版的科技风险管理指导原则，要求金融机构加强监督第三方服务供应商，确保系统安全以及维持资讯的机密性和完整性。

网络安全是发展网络经济和网络反恐的基础，跟公务员、企业雇主和雇员利益攸关。

网络袭击若未能有效防范，将影响整体网络经济。在我国与更多国家发展数码经济合作之际，加强网安可作为一项优势。

我国已经同澳大利亚、智利以及新西兰等国签署了数码经济协定，去年也开始同韩国谈论相关事宜。随着我国与英国的自贸协定在今年2月生效，两国日前进一步就两国的数码经济协定正式展开磋商，在两国和彼此所处的区域开展更多数码经济合作，这无疑是疫后经济发展的新契机。

这将是亚洲国家和欧洲国家签署的第一份数码经济协定，数码经济是企业转型的一���既定方向，我国与更多国家建立数码经济联系，势所必然，本地中小企业都可以从中受惠。

包括我国的全球19个港口管理机构，日前在视讯会议上签署的联合声明中，也把推动业界数码化当作一个合作领域。

此外，我国外长维文日前在意大利罗马出席“打击伊斯兰国国际联盟”会议上说，尽管伊斯兰国组织失去了伊拉克和叙利亚的根据地，其影响力仍旧分布全球，他们利用数码平台扩大其网络以传播极端主义，国际必须保持警惕。

为防止潜在袭击，多边反恐信息设施今年在新加坡设立，让面对共同威胁的国家共享反恐情报，集合个别国家的检测和分析能力。

去年10月，新加坡国际网络安全周上，我国宣布推出“安全网络空间总蓝图”，提出三大战略，包括确保核心数码基础安全、更好地保护数码活动以及加强国人的网安能力，以及在未来三年实施11项网安措施。

网络安全成为我国一项重要议程，但是，所谓“道高一尺，魔高一丈”，网络上的生态越来越复杂，网络袭击的目标也越来越多，各国除了加强网安的监督和防范之外，还必须取缔隐身在网络中的跨国诈骗集团或是极端分子，将他们绳之以法，这方面的国际合作显然还有待加强，才能对网上不法分子起阻吓作用。