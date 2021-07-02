社论：关注疫情对学生的影响

全国学校的学生从本周起陆续重返学校上课，逐步恢复较正常的学习生活。冠病疫情肆虐一年半，学生徘徊于面对面授课和网课之间，即使学校假期也因为疫情关系而得尽量留在家。疫情究竟会对一个世代的学生造成什么影响，值得我们深究和找出应对之策。

不少教师反映，通过屏幕不容易确保学生都专心听课，所以网课的效率不比面对面授课，这可能进一步拉开强弱学生之间的差距。一般来说，家庭环境较好、能自律的学生，网课学习可能较不受影响；环境较差或弱势家庭的学生，例如多个兄弟姐妹同房，网课学习效率可能较低。

网课是疫情恶化时一个折中方案，学生需要时间自我调整，小学生有没有足够的调适能力，家长和教师能否有效地从旁协助，是学校和家长应留意的问题。

我们可以看到，教育部在疫情期间尽所能将学生学业所面对的冲击降到最低，尽最大努力保障学生和教职员的健康与安全。着眼未来，教育部可有组织地研究如何提高网课的效率，夯实网课作为全新学习模式的基础。

从去年的各项离校考试成绩来看，学业成绩所受影响似乎不大。例如，去年的A水准会考及格率为93.6%，比前年略高0.2个百分点，也是A水准课程自2006年更新以来的最佳表现；新加坡考生在去年的国际文凭高中课程的会考及格率为97.73%，比前年的96.66%好，也比全球整体的76.68%高出许多。

除了学业，学校学习最重要的是团体生活，这是培养学生人格、自律精神、社交能力与观念的重要阶段。一年多来，学生尽量避免肢体接触，不能一起用餐和玩耍，校内和校际课外活动、体育竞赛等团体生活也少了。我们无法预见学生的个性和社交技巧将受到多大程度的影响。团体活动是他们建立友谊的机会，也培养学生自律和社交的能力；体育比赛能让学生学习如何跟同学一起争取胜利，也学习如何面对挫折与失败，这些都是珍贵的人生经验。

此外，外国已看到报道，发现有越来越多青少年面对疫情和学习的压力而走上绝路。当疫情再起时，青少年的社交活动减少，会对他们带来精神压力。没有人确切知道疫情还会持续多久，我们必须更加关注学生尤其是特需学生对疫情环境变化的承受力，教育界和学术界以及辅导员们应当留意这一苗头，包括提高家长和教师在这方面的应对能力。

大专生也会受影响。大专生涯是建立人脉的时期，是踏入社会工作前，在校园环境里加强人格培育的最后机会。但如今，校园明显冷清多了，疫情若再拖一两年，很可能制造出一群“没有大学生活记忆”的大学生，这是很遗憾的。大专生的实习机会相信也不比从前，当中一些所谓的假期“实习”，也免不了居家办公，和真实职场多少是脱节的。总之长期而言，疫情会对这一代社会新鲜人造成什么影响，还有待观察。

当然，疫情有其正面的影响。例如，鼓励教师跟上网络教学的步伐，采用更多创意和科技辅助教学，并将注意力放在需要帮助的学生身上。此外，上网课让少数弱势家庭和学生拥有电脑及宽带网络接驳，也让所有学生更早接触远程学习，在大流行结束后，这些新型工作与学习方式将成为生活的一部分。

另外，疫情也可培养学生的纪律和个人卫生习惯，例如勤洗手、擦桌子、打喷嚏或咳嗽时遮住口鼻等，上网课也可加强学生的自律和自学能力。国外有研究发现，面对校园霸凌或羞于在课堂上开口说话的学生，上网课时能更好地学习，因为少了在校上课的困扰。

截至6月27日，在符合条件并受邀接种疫苗的学生当中，已有约九成学生预约接种疫苗，其中约92%已接种第一剂疫苗。由此可见，12岁及以上学生很快将实现群体免疫，学校很快将进入后疫情新常态，学校环境将更安全，学习生活将趋于稳定。我们乐见这个进展。

不过，我们也关注未打疫苗的学生，以及曾染病的学生会否面对歧视的问题。学校和家长须做好应对的准备。

冠病疫情对教育和一个世代的学生无疑有不少长期影响，教育政策制定者和从业群体须探讨这方面的冲击；也可把握机会，视疫情为改变教学痼疾的契机。