社论：讨论敏感课题目的手段心态须合一

2021年7月5日

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉希望，新加坡人在未来谈论种族和宗教课题时，能超越过去的互相容忍，迈向互相接受，继续透过在共同空间一起生活，增进彼此之间的情谊，朝实现“后种族社会”的志向再迈进一步。这是继财政部长黄循财之后，第二位内阁部长就最近社会关注的种族关系课题，公开发表看法。黄循财同样强调互信和容忍的重要性。

多元之间的和谐是多元种族、文化、宗教、语言的新加坡立国的基石。当年新加坡之所以脱离马来西亚独立建国，正是拒绝种族主义政治，誓言要不分种族，建立公正平等的民主社会。多元之间的差异是不容否定的现实，如何求同存异，在过程中增进相互理解，维护社会公正平等，是一项“止于至善”的不懈奋斗过程。因此，在探讨种族差异所出现的矛盾时，目的必须非常清楚，那就是要寻求共识，强化同为“新加坡人”的身份认同；同时要避免制造对立，导致种族关系紧张甚至引发误解和冲突。

在明确这一基本大目标后，也必须清醒地认识到，追求公正平等是长期的理想，难以一蹴而就。同时，平等并不意味着均等。配合多元和谐的新加坡核心价值观，就是唯才是用。除了个人际遇的不同无法改变，个人的个性、偏好、见识也同样无法强求一致。所以，探讨种族关系课题时必须对所要达致的结果，具备清醒的现实感及合理预期，需要付出努力长期耕耘，不为速成而剑走偏锋。

在有了大多数人都能够接受的共同且明确目标的基础上，就须重视迈向目标的手段。诚如两位部长所提醒的，对话沟通的目的是为了增进理解。这就要求对话各方有面对矛盾的适当准备和态度。这包括需要对矛盾抱持好奇心。对不同立场背后原因的好奇，是促进理解的第一步。其次，各方必须有谦虚的态度，用开放的心灵而非道德批判去假设彼此的立场。再次，基于对人性不完美的体认，尊重立场相对者。因为既然人无完满，自己也必然有盲点或不足之处。

种族关系无疑是容易引发情绪的敏感课题，理性的讨论也难免有尖锐观点交锋的时刻，所以面对矛盾问题的讨论须学会就事论事，在立场相左之际，聚焦事证而非个人。毕竟，意气之争不但不会让道理越辩越明，还容易适得其反，制造对立和分裂。同理，在讨论时的措辞选择也是关键。因为各种原因，本地长时间回避对敏感课题的公开讨论，如今各方觉得不宜再回避而开启对话，这一努力值得肯定，但也因为缺乏经验，就得靠自己摸索出一套适合本地情况的语言，他山之石可借鉴，但是要认真思考对本地社会现实的适用性。

种族关系的基本症结，在于多数族群和少数之间对课题有不同的体会和感受。作为多数群体的华族，有必要更自觉和敏感，用谦卑的态度，去聆听他族在日常生活里的遭遇，观照自己日常的言行。而在华族当中，年轻一代和年长一代对问题也存在不同的理解。这种代际差异，同样必须采取上述的手段去深入沟通。年轻人充满理想性，年长者则更有历史感，彼此的真诚交流，跟不同族群之间的对话一样重要。只要大家本着促进了解的诚意，深化“新加坡人”身份认同的最大公约数，我们就能朝着建立公正平等的民主社会，踏出必须的关键一步。