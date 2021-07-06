社论：国会重开慕尤丁举步维艰

马来西亚首相慕尤丁在国家元首阿都拉两次谕令下，上周五同意在今年8月1日全国紧急状态结束前召开国会。马国首相办公室昨天宣布，国会下议院将在7月26日至29日，以及8月2日召开五天的特别会议，上议院则将在8月3日至5日召开三天的会议。

马国元首今年1月12日接受慕尤丁建议，同意颁布防疫紧急状态令至8月1日，但在2月24日婉转地暗示政府应该召开国会，6月16日首次谕令国会尽早召开，6月29日再次发出相同的谕令。

现在慕尤丁已接过球，迅速确定重开国会日期，马国也将进入另一轮政党纷争局。而变种病毒大举入侵，使马国冠病确诊病例居高不下，自6月29日至昨天，单日确诊病例连续七天维持在6000起以上，累计病例超过78万起。

严峻疫情已影响马国各经济层面，网民在推特上发起“挂白旗”运动，呼吁需要帮助的民众，在家门口挂上一面白旗，好让邻居以及附近有能力的人伸出援手。挂白旗运动已蔓延全马，求助者暴增，不少商家纷纷在社交媒体发布贴文，为有需要者提供免费食物和干粮。

慕尤丁去年3月1日宣誓就任首相后，所面对的挑战包括如何在政治危机中组织政府，避免五个政党组成的国民联盟分裂，同时迅速建立民信。国盟执政一年多来，慕尤丁政府对抗疫情先是卓有成效，但在去年9月沙巴州选举后抗疫路上就磕磕绊绊。行动管制令3.0于5月开始后，更多行业、个人和家庭陷入经济困境，挂白旗运动在社交媒体上迅速发酵，求助者越来越多。

慕尤丁深陷抗疫不力的困境，国盟政府已陷入政治斗争、疫情严峻和拯救经济三团乱麻之中，下一步棋应该怎么走引人关注。更多行业向政府寻求援助，何时进一步放宽管制，如何推进国家经济复苏计划，已成国盟政府眼前的执政挑战。

召开特别会议的目的是向议员汇报国家复苏计划，修改法令和条例以促成混合式国会会议，会议将根据国家安全理事会及卫生部定下的标准作业程序进行。

但即将来临的国会会议，如果无法专注讨论民生、抗疫和疫苗接种等紧迫课题，而是被朝野议员利用，狂扯慕尤丁的后腿，尤其巫统已恫言撤销对国盟政府的支持，可能使政权不稳的国盟政府倒台。

国会重开时，一旦法案无法通过，也可以显示国盟政府已经失去多数支持，这将对慕尤丁造成巨大压力。慕尤丁如何在国会复会后控制局势，阻挡议员对他的开火令人关注。

慕尤丁以紧急状态令阻挡反对他的人，利用国会对他发起不信任动议，当然国会重开，议长仍可以拒绝不信任动议。不过，国会重开让在野党有机会夺回执政权，包括等了21年，没有放弃有朝一日出任首相梦想的人民公正党主席安华。

国盟政府内有17名巫统部长及副部长，巫统是能动摇国盟政府根基的最大因素。巫统原定今年举行的党选已挪后至最迟2022年底举行，随时宣布退出国盟政府的巫统主席阿末扎希，虽遭到反贪会提控，但仍自认有资格担任首相，他也指未来组成的新政府中，首相人选会来自巫统。

国盟政府能否在国会重新召开后继续有效治理国家，带领马国摆脱疫情和早日恢复经济，或是最终须在今年内举行全国大选，一切仍有待观察。但是，换政府也未必可以解决马国现在的燃眉之急，尤其应对冠病大流行。

马国政治形势向来变化莫测，首相位子之争导致的持续政治混乱，会进一步引发马国人民的焦虑和不安，更阻挠政府的抗疫工作。慕尤丁下一步棋的确不容易走，而马国也难保不会重演2020年的喜来登政变，出现另一次政权轮替。