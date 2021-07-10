社论：安全大使工作应受肯定

《早报·现在》昨天（7月9日）以“不安时代的安全大使”为题，报道了几位因冠病疫情失业，转行当起安全距离大使的国人的工作经历，道出了个中的酸甜苦辣，相信读者读后都能对安全大使们的工作有进一步的了解和体悟。

受访的三人，一位是有30年工作经验的前导游，一位是前酒店财务，另一位则是前空姐。众所周知，受冠病疫情打击最惨重的行业之一，就是三人所从事的旅游相关行业。他们可说是疫情的受害者，但他们并没有因此气馁，反之，都表现出强大的韧力和适应能力，坚强斗志令人钦佩。

据了解，全国目前共有3000多名安全大使，主要受雇于新加坡旅游局、新加坡食品局、企业发展局、国家环境局等机构，分布在全岛各地的旅游景区、商场、公园、食阁、巴刹等人流聚集处，维持着社区安全。

安全大使是疫情下催生的新职业。他们身着红色制服出现在公众视野内，维持着公共空间的安全秩序。这样的工作乍看起来好像并不起眼，也没什么重要，其实不然。安全大使属于防疫前线人员之一，他们的主要工作就是确保公众严格遵守戴口罩和保持安全距离，在防疫工作中起到关键作用。

人与人之间的近距离接触和交谈，是冠病通过飞沫迅速传染的途径，因此，切断这一传染途径非常重要，在人多的地方如小贩中心、巴刹、商场、旅游景点和公园等公共场所尤其重要。如果不这么做，一个传染点很容易就会演变成为群聚感染。很多人并没有意识到这一点，因此也就低估了安全大使的角色和作用。

事实告诉我们，世界许多国家和地区的疫情之所以反反复复，一再失控，主要正是人们不遵守戴口罩和保持社交距离所致。其实，在控制疫情上，较之其他手段，这是成本最低、最有效且最容易办到的两个做法。对每一个人来说，这都是举手之劳，不过，不少人却因为习惯使然，不愿配合，这也是我们须要有安全大使的原因。

应该说，要改变生活习惯和社会行为是不容易的。因此，当局在去年阻断措施实行之初就出动了许多公务员，兼负起劝导的工作。这项工作随后逐渐由安全大使们接替。然而，有些人显然对安全大使的职务不甚了了，有者也因个人偏见而对他们投以异样眼光。一些偏激者不仅不听安全大使劝告，还无礼辱骂他们，甚至对他们动粗。

类似事件在过去一年多来不时发生，委实令人遗憾。这多少也能反映安全大使的工作并不如一般人想象中那么容易。要应付形形色色的人，吃力不讨好，需要有很大的耐心，也需要有一定的临场应对能力，不是任何人都能胜任愉快。

强制归还碗盘的措施从6月1日起实施，但有三个月宽限期。最近，有公司在政府网站登招聘广告要聘请“托盘归还大使”，引发人们热议这些“大使”的薪水和工作职责。

环境局给出在小贩中心工作的“大使们”的职责，除了要确保公众遵守安全距离措施，也要鼓励和提醒食客在用餐后归还脏托盘、餐具、处理垃圾，并协助确保餐桌清洁。他们还可能须要在不同的小贩中心之间走动，工作并非人们想象中那么简单。

改变我们的某些社会行为，在冠病疫情下是一种必须。在这个过程中，安全大使起到为必要的相关措施保驾护航的作用，他们的付出应该受到社会应有的肯定。疫情催生了这一新的职业，既满足防疫的需要，也为一些失业者提供了过渡性的工作和收入，相信在疫情逐渐平息，以及人们逐渐习惯新的社交行为规范后，这个行业也可能功成身退，一些大使到时也会回到他们原先的工作岗位。