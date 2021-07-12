社论：稳打稳扎增加堂食人数避免乱象出现

从今天起，同桌堂食的人数从两人增至五人，到了7月底，我国若有50%人口已完成疫苗接种，完成接种者或可参与最多八人的堂食及社交聚会。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财日前宣布这个好消息。能够逐步开放并配合其他的防疫措施，对饮食业和其他经济领域的管制松绑，是我国迈入抗疫新阶段的必然之路。

在两人或以后八人堂食后，小贩中心、咖啡店及食阁可以开放更多座位供使用，容纳更多食客。摊贩积极期待生意恢复，但也担心堂食人数开放后，人流增加后会出现乱象。

这样的担心是可以理解的，在过去允许五人堂食期间，因为每个食肆的座位设计不同，一些食肆没有妥当安排座位的距离，有些固定的座位非常靠近，食客没有或无法遵守社交距离的规定，吃完后没有戴上口罩，仍留下来聊天，形成人挤人的情况。

在堂食人数限于两人期间，过去一周八家餐饮场所因违反安全管理条例被令关闭10天，另有13家餐饮店面和56人被罚款。八家被令关闭的餐饮场所违反的条例，包括多次未能确保不同桌的食客至少间隔一米就座，未能限制不同组食客之间的接触，以及允许两人以上来自不同家庭的食客跨几桌就座。

我国上周六单日没有本土病例，是自4月25日以来，再次没有出现本土病例，但昨天又有一起暂无关联本土病例。由于公共餐饮场所是病毒扩散的高风险地方，在允许更多堂食人数后，没有妥善安排座位，就无法确保不同桌之间有安全距离，若食客也不把防疫措施放在心上，随时可能暴发感染群。

此外，要禁止不同桌的食客讲话交流，或食客因座位不够而搭桌的情况，由于大家都脱下口罩进食，可能导致病毒在不知不觉中传染他人。去年8月间，当局规定餐饮场所须控制店里背景音乐音量，否则顾客必须大声说话，导致提高病毒通过飞沫传播的风险。

疫情暴发后，国人的公共卫生意识已提高，知道戴口罩是防疫关键之一，但坐下来吃东西时，大家都没有戴口罩，也不知道周围食客是否已接种疫苗，是否感染病毒，何况接种疫苗能预防重症，但并不能百分之百杜绝传染，因此国人和相关业者仍必须紧密配合，不能存侥幸的心理，以避免确诊病例再度剧增。

从6月1日开始，食客在各小贩中心用餐后，必须归还托盘碗盘并清理桌面，9月1日起正式执法，初犯会受警告，再犯可能面对300元罚款，重犯则会被控上法庭，罚款可高达2000元。堂食人数增加后，公众自行到托盘回收架归还，也可能出现公众排队归还或乱丢托盘情况。

另外，本月15日起，所有小贩每两周就得接受强制性快速简易冠病检测，目前当局安排的周末检测时段，让摊贩担心影响生意，保健促进局下来将设立更多快检中心，也建议小贩联系环境局属下的小贩中心经理或拨打热线要求改期，这样灵活处理将有助于放宽堂食人数的顺利进行。

本地社区病例虽然趋稳，但变种病毒具有很强的传播力，疫苗接种率还不足以防范病毒传播，由于邻近国家疫情恶化，我们不得不谨慎行事，目前情况和去年6月19日进入解封第二阶段，允许堂食每桌不超过五人时的情况不一样，要继续压低社区病例，靠食客自觉遵守防疫措施和规定之外，也必须加强饮食地点的执法检查，才能避免抗疫成果功亏一篑。

我国已提出冠病很可能会成为地方性流行病，我们要朝着能与冠病共处的新常态迈进，并已为此推行了包括全国疫苗接种计划等一系列准备与应对机制，其他国家也正密切观察新加坡的做法与经验。在面向新常态、稳步开放的前行路上，每一名个人与业者都须要继续保持团结、合作与警惕，同心协力一步步达到理想的彼岸。