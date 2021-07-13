社论：家庭关系融洽助社会挺过疫情

肆虐全球近两年的冠病疫情，对各国的冲击不仅是经济层面，也涉及社会和政治层面。本地去年发生452起自杀身亡事件，比前年的400起增加了13%，也是2012年以来的新高。此外，各种防疫措施打乱了年轻人的终身大事，去年结婚的情侣比起2019年减少10.9%。家庭是社会的基石，也是个人身心安全健康的庇护所，不断反复的疫情，已经让不少人因长期压力而出现心理疾病，家庭的重要性因而更为突出。要战胜疫情，除了疫苗、口罩和各种防疫措施，强化家庭关系也是关键。

新加坡援人协会（SOS）最新数据显示，去年的自杀案例在每个年龄层都有所提高。年龄介于10岁至29岁的青年，以及30岁至59岁的中年，整体自杀案例增加了7%。60岁及以上的自杀死者较前年激增26%。尽管数据还有待进一步分析，疫情至今对个人和社会集体生活方方面面的冲击，恐怕同自杀率上升存在一定的因果关系。

年轻人本来就因为成长的不安和茫然而缺乏自信，疫情更是他们人生重大的挫折，也很可能对他们的心理健康造成致命打击。中壮年群体得面对个人感情生活、事业前途、家庭负担等多方面的生活压力。疫情对经济和就业市场的冲击，他们感受最深。年长群体或来到事业尾声，或必须调适退休生活的不同节奏，或因为病痛、孤苦无依等因素而产生绝望感；防疫措施严重干扰了他们的正常社交生活；也由于不熟悉数码科技，信息受阻，让他们在心理上更为孤立。面对阻断措施、禁止堂食、聚会人数限制等一系列让人难以正常交流的情况时，唯一的心理慰藉，只能来自家人。

情感的经营与人生理财投资一样，要看到成果，急需时可用，必须靠平日点滴的储蓄累积。与解决任何生活困难一样，多个脑袋必然比一个脑袋更能够找到解决问题的好方案；单打独斗的生活固然有其自由自在、不必考虑旁人感受的好处，可是个人终究有面对生活重大挑战的低谷时刻，或者如眼下社会乃至世界面临生命威胁的大传染病的危机时候，如果此时有至亲家人在旁提供物质和情感上的支援，肯定比独自面对要理想得多。

因为家庭是那么的重要，去年的结婚率减少，自然要引起关注。从表面分析，结婚人数减少主要并非愿意成家的人突然少了，而是疫情的各种防控措施影响了婚期。相信随着防疫措施的逐步放宽，结婚率应该会恢复到疫情前的水平。然而，年轻一代抱持单身念头的人数增加，或者婚后不育的现象，这些年来已经形成一股不容忽视的趋势。尽管有各种政策奖励，生育率始终没有达到政策要求。

虽然其影响是社会性的，结婚生子毕竟是个人的抉择，政策只能鼓励，无法强求效果。结婚当然是人生关键的一步，真正的里程碑，还是为人父母的阶段。期间的滋味，冷暖自知，可是伴随着养儿艰辛而来的，也是生命意义的重要升华。没有什么人际关系，比亲子关系更为纯粹圣洁。唯有品尝过养育下一代的酸甜苦辣，才算不虚此生。疾风知劲草，在冠病疫情的非常时刻，有没有家人的相互扶持，可能就会决定个人的命运。

家庭关系的融洽，在个人存在日益原子化的分裂时代，越发显得珍贵和必须。疫情给世人带来各种不同的血泪教训，其中关键的一课，或许是健全家庭的重要意义。当然，政策上鼓励家庭的组建，或许是疫情后要思考的方向，但最终的责任，仍然还是必须回到作为生命主体的个人。因为组建家庭靠的不只是爱心，还必须有坚韧的意志和责任感。