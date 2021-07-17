社论：拓展潜能无限的太阳能产业

设在登格蓄水池的本地首个大型浮动太阳能光伏系统，星期三（7月14日）正式启用，所生产的洁净能源可满足我国五个水供处理厂的电力需求，从而抵消公用事业局每年7%的能源需求。在应付我国未来能源需要方面，这是个重要的发展。

这座浮动太阳能厂由12万2000块太阳能板组成，面积45公顷，相当于45个足球场大小，覆盖了登格蓄水池三分之一的水面面积，是全球最大的内陆浮动太阳能光伏系统之一。它可生产60兆峰瓦（megawatt-peak，简称MWp）电力，等于为1万6000个四房式政府组屋单位供电，同时能减少相当于7000辆汽车的碳排放量。

我国缺水缺电，因此必须开设一个又一个的水厂，包括新生水厂和海水淡化厂，这些都是耗能耗电的设施。因此，要过渡到低碳未来极其困难。现在有了太阳能，可以通过洁净能源支持水厂的运作，同时达到能源和水供绿化的目标，意义重大自不在话下。由于自然条件所限，我们用不上风能和水能发电，太阳能发电因此也显得格外重要。

正如李显龙总理所说，这是迈向可持续“绿色新加坡”的一个重要里程碑。我国必须继续寻找方法减少对化石燃料的依赖，以满足我们的能源需求。他也表示，希望这个项目能推动我国的太阳能与可再生能源产业发展，为在新加坡和本区域建造更多这类设施铺路。这将使我国在过渡到低碳未来的同时，向环境可持续发展迈出一大步。

今年3月，本地太阳能供应商星生能源集团（Sunseap Group）也完成了位于兀兰岸外的离岸浮动光伏系统的建造。这说明海面也可作为建设浮动光伏系统之用。对土地有限的新加坡而言，这是突破天然局限的又一技术进步。其意义就像开发薄膜技术生产新生水，为我国的水供提供多一层保障一样。

这种发展原本是为了满足国内的需求，但由于领先许多其他城市一步，也成了一种可以输出的产业。缺水缺电，是当今世界众多城市所面对的共同问题，大家对开发水资源技术和洁净能源技术都有同样的需求。我国的水资源技术已是出口产业，太阳能产业也有这样的潜能，它也同时具有环保和经济双重效益。

登格蓄水池浮动太阳能光伏系统从概念到成型，前后花了10年时间。期间所展开的前期准备工作包括详细的环境和工程研究，如调查生物多样性、监测水质，以及咨询自然组织。2016年也先在蓄水池设立了一个可生产1兆峰瓦电力的小型浮动太阳能板试验台。试验结果显示，蓄水池的水质和周围的野生动物都没有受到显著影响。

由此可见，这个大型浮动光伏系统的建造，不仅仅是太阳能技术的使用，也结合了其他重要的论证过程，如环境生态的研究，与环保组织的互动和实际的试验的阶段的经验总结，最后才得出一整套完整的方案。因此，可以作为一个可供其他地方参照的样板。

除了登格蓄水池，位于勿洛蓄水池与实里达下段蓄水池的浮动太阳能工程，料在今年较迟时候竣工。我国现在已是全球太阳能密度最高的城市之一。自2015年以来，我国的太阳能装机容量已增加超过七倍，预计到了2030年将提高到至少2千兆峰瓦。太阳能产业的潜能无限，它不仅有助于满足我们未来的能源需求，在世界正逐步向绿色经济转移之际，这类绿色科技也可成为推动我国未来经济发展的新引擎。