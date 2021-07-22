社论：马印疫情告急不可小觑

社论

四个装有80公吨液氧的ISO集装罐在7月19日运抵雅加达，这是我国对印度尼西亚展开的一个名为Oxygen Shuttle的紧急救援行动。

自5月中开斋节长假以来，印尼疫情急转直下，我国在7月初两度为印尼提供氧气瓶、制氧机、呼吸器以及其他医疗物资和设备，现在已开始每周向印尼运送总计500多公吨的氧气，直到8月底。

印尼是个2亿7600万的人口大国，新加坡的物资援助只能起到“杯水车薪”的作用。即使作为小国，力所能及之处，也可以尽一点国际义务。

李显龙总理最近通过视讯参加亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，他在会议上发言时指出，“那些疫苗接种计划超前的国家，可以把多余的疫苗供应给其他国家。新加坡因此计划通过冠病疫苗全球获取机制（COVAX），向他国捐赠我们的疫苗。”

我国领导人如此明确表态，显示新加坡在获取疫苗供应上有更大的信心，但这种信心必须建立在有能力优先照顾我国国民的基础上，其实，新加坡今天最担心的不是疫苗供应不足的问题，而是不少人仍对接种疫苗犹豫不决。

此外，世界卫生组织总干事谭德塞近日说，公平分配抗疫药物和设备是摆脱疫情危机的唯一出路。

他说，现在能够开放的国家是那些控制了防护设备、测试产品、氧气供应，疫苗供应的国家，其他国家则面临疫情越来越恶化的危机。

无法及时获取疫苗供应的国家也急着开放经济活动，各种封锁限制导致民不聊生，政府和人民都出现抗疫疲劳，也造成抗疫工作漏洞百出，似乎越封锁疫情越糟。疫苗是“唯一的出路”，却又是一道难以跨越的坎，我们的邻国印尼和马来西亚便是不幸的例子。

世卫对此忧心忡忡，又只能重复呼吁其他“行有余力”的国家发挥人道精神，无私地援助其他处境困难的国家。

马来西亚昨天的新增病例连续九天破万，累积病例逼近百万；印尼近日单日新增病例也破五万，成为全球疫情新“震中”。现在世界上两个疫情最危急的国家就在我们身边，我们一面专注抗疫，还必须一面密切关注马印两国的情况。

针对近日导致本地社区最大面积感染的裕廊渔港感染群，卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，根据第一组病例的系统发生学分析，已确定传染力强的德尔塔毒株是这个感染群的罪魁祸首，而且，跟印尼输入病例的德尔塔毒株的基因相近似。裕廊渔港的感染源头可能通过海路进入，例如载送渔获的印尼渔船或其他渔船，至于从渔船到渔港摊贩之间的传播方式则不清楚。

尽管当局对裕廊渔港感染群的源头还有所保留，但可以肯定的是印尼疫情危机的外溢，新加坡可能首当其冲，在海鲜供应链中，印尼是重要来源。

向印尼伸出援手既是出于人道关怀，也符合新加坡的利益，正如我们为确保新马之间的供应链正常运作，也为每日来往新马两地的马国运输人员免费接种疫苗。因此，加强管控，修补新印供应链的任何安全疏漏是当务之急。

我国从今天开始进入一个月的高戒备解封阶段，禁止堂食、家庭访问限于两人等等，管制严厉。由于国人已经累积不少应对行动受限制的经验，社会上已能够冷静对待新一波疫情，没有抢购物资的现象重演。

新一轮限制固然叫人失望，但只要不被挫折感削弱我们的士气，大家遵守抗疫措施，不制造事端，不添乱，还未接种疫苗者尽快行动，这一轮的病毒围堵有望更快看到效果。