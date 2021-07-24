社论：极端天气频频出现的警示

社论 2021年7月24日

全球各地近来频频发生极端天气带来的灾害，包括大面积林火、罕见热浪、特大暴雨和水灾等，在一些国家造成空前惨重的人命和财物损失，也影响了许多人的生计。天灾和气候变化异常有密切的关系，似乎得到了越来越多的佐证。

由于这些天灾的发生几乎遍及各大洲，足以说明气候变化影响的是全球，是人类共同面对的生存威胁，没有国家可以幸免或置身度外。换言之，这个课题必须受到所有国家的高度重视，并合力采取及时的措施，减缓地球暖化的速度。

最近中国河南暴雨成灾，甚至淹没地铁隧道的场景，令人触目惊心。在此之前发生在德国和比利时等欧洲国家的暴雨所造成的洪灾，其破坏性也是罕见和可怕的。而在欧洲其他地方、北美洲和澳大利亚等地，则接连遭受热浪和高温天气的煎熬，最高气温竟达到四五十摄氏度。高温天气也引发雷电和特大林火，并形成覆盖天际的烟霾。

全球暖化的最佳证明，莫过于冰川的融化，还有一些原本常年冰冷的地方，如俄罗斯西伯利亚东北部，夏天的气温竟飙升到37.8摄氏度，并在过去几年不断引发林火。对常年居住在这片冰封冻土的人来说，无疑是天大的变化。若不是地球气温升高，也不可能出现这样的现象。

虽然世界各国对气候变化以及它对人类生存的威胁早有认识，也一直在商谈对策，但至今却还是无法展开一致有效的行动。全球190个国家好不容易在2015年达致了《巴黎协定》，同意将地球变暖限制在2摄氏度以下，并努力实现1.5摄氏度，但是协定在落实层面却碰到诸多障碍和波折。

最令人不齿的是，作为世界最大碳排放国之一的美国，在特朗普上台后宣布退出协定，一晃就是四年，直到拜登上台后，美国气候特使克里才又重回世界气候舞台，到处奔走呼号。最近他也大声呼吁美国和中国合力紧急削减温室气体排放。他说，如果全球最大温室气体制造国不采取足够的遏制措施，将全球变暖限制在1.5摄氏度的目标基本上是不可能的。

然而，美国正联合其盟友以遏制中国的崛起，美中关系已跌到了两国建交以来的最低点。所谓解铃还须系铃人，美国终须设法摆脱零和思维，与中国建立更务实的关系，双方才有望共同致力于应对气候变化的挑战。如果零和思维无法改变，我们更可能看到的或许是世界应对冠病疫情无法协调，甚至相互倾轧的翻版，再次暴露人性的自私和短视。

对人类而言，气候问题或许比冠病疫情的威胁更大，因为它涉及人类文明的发展是否可持续的重大课题。就目前大家有目共睹的种种迹象看，极端天气频发是不祥之兆，更是严厉的警示，如果人类继续拖延和折腾，无法和衷共济，后果只有一个：共同遭殃。

要有效应对这样一个影响全人类的课题，首先，大家都必须尊重科学，相信科学，不能让假科学和特朗普式的怀疑论蛊惑人心。其次，各大国都必须有担当，起带头的作用，以身示范。其三，发达国家必须切实践行扶助弱小国家的承诺。

2009年底，在哥本哈根举行的联合国气候变化大会上，发达国家承诺在2020年前每年筹资1000亿美元帮助发展中国家适应气候变化，但这个承诺并未兑现。如今冠病疫情使各国经济都遭受惨重打击，要履行这一承诺似乎也变得更加困难。无论如何，面对极端天气近来不断发出的警示，我们只能期待将于今年11月在格拉斯哥举行的联合国气候峰会，认真对待警示，否则世界危矣。