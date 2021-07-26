社论：艰难关口共克时艰

我国从7月22日至8月18日实施系列的高警戒解封第二阶段防疫措施，冲击餐饮业、零售业、德士以及私召车等行业，政府23日宣布推出11亿元援助配套，协助受影响企业和员工，包括符合条件的巴刹与熟食中心摊主，各可获得一次过500元补助，超过万名摊主将获益。

除了为巴刹和小贩中心摊主提供援助，新一轮扶助配套也加强针对受影响行业的雇佣补贴计划，为商业房地产提供租金减免，派发额外的3000万元为德士和私召车司机提供援助，以及把冠病疫情复苏临时补贴的期限延至下个月底等。

这次的11亿元援助配套所需金额，全部将通过重新分配因疫情延误而未曾动用的经费，以及早前为援助配套预留的财政资源，不会动用到国家储备金。

政府增加援助金额既必要也合理，但裕廊渔港感染群持续扩大，全岛已有45个巴刹和熟食中心相继出现确诊病例，变种病毒潜伏社区令人担忧，再次禁止堂食不仅熟食中心生意受影响，咖啡店、食阁及餐馆也一片冷清，人流锐减，餐饮业者主要成本是租金、食材和人工费，预计未来五个星期会有一些摊位暂停营业。

政府也提高对陷入困境熟食中心摊贩的其他援助，如一个月免租金、清洗费津贴及外卖增强配套。因此这次补贴整体而言比上一次来得高，新加坡餐饮业协会会长顾问陈祖坤说，政府的帮忙有如及时雨。

政府提高受影响行业的雇佣补贴计划（简称JSS）补贴，从上一次的50%提高到60%，虽然援助配套涵盖每个受影响的行业，却无法全面解决不同行业所面对的难题，疫情中断许多行业的正常运转，也对经济社会造成冲击，政府接下来或须在不同阶段推出不同的援助配套。

传播力强大的变种毒株已导致国外疫情反弹，在我国也有形成大型感染群的隐忧，在过去七天，我国累计社区病例达到1060起，截至昨天，裕廊渔港和KTV夜店感染群累计确诊病例总数分别达到787起和237起。

政府加快全民接种疫苗的步伐，尽快达到全民免疫水平，我们在抗疫线上与时间赛跑。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在面簿发文说，本地约有20万名60岁以上年长者仍未接种冠病疫苗，情况令人担忧。他再次提醒，未接种的年长者若感染冠病，病情可能更严重。

如果疫苗接种率不足，本地疫情又未见好转，无可避免须再次收紧防疫措施，单靠政府的扶助配套是不够的，私人业主和各业者必须同舟共济，共赴时艰。

然而，尽管政府劝请业主在防疫措施收紧期间减免租金，许多租户向财政部反映有业主不愿减免租金，甚至还调高租金。当局表示，了解有些业主真的遇到困难，实行条例时会考虑到他们的处境，政府接下来会公布分担租金的详情，强制业主分担租金成本，帮助中小企业和租户渡过难关，或是必要的做法。

每一次更严格的防疫措施，受影响较大的行业可能面临更大的经营困难，甚至导致其中大部分生意停摆。去年4月7日至6月1日实施病毒阻断措施期间，航空、旅游、部分餐饮及服务业等至今无法改善，这些涉及外在环境干扰的行业，必须等待疫情缓解才能改善。

当疫情迫使政府不得不收紧防疫措施时，政府须继续伸出援手，不过私人业主也必须考虑租户的困境，在租金和其他方面提供支持。政府、业主和业者在同一条船上，必须共患难，相互济渡，以期共同渡过这一难关。