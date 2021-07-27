社论：“不支持台湾独立”另有乾坤

2021年7月27日

被台湾媒体称为拜登政府“印太沙皇”的印太政策协调员坎贝尔，7月6日出席美国智库亚洲协会一场线上会议时重申，美国不支持台湾独立。这一表态表面上延续了历届美国政府的两岸政策立场，但在当下美中大国博弈日趋全面化和激烈化的大背景下，意义却非比寻常。一方面，这一表态有阻止台湾激进势力，试图利用美中博弈浑水摸鱼的用意，另一方面却为美国进一步对中国大陆打“台湾牌”，加大战略施压，提供必要的政治掩护。

尽管美苏冷战已经结束数十年，在亚洲的朝鲜半岛与台湾海峡仍然残留遗迹；而这两处恰好又是美国维持其亚洲战略存在的支点。因此，从华盛顿的角度出发，维持两处的政治现状，最符合其继续参与甚至主导21世纪经济重心东移的大势。简言之，在不支持台湾独立的同时，美国一样不支持两岸统一。在美中大国博弈白热化之际，美国更能利用台湾课题，增加面对内部高涨民族主义情绪施压的北京的痛点。

当然，不支持台独的公开表态，同样符合美国一贯的国家利益。除了不被台独势力利用，美国的近代历史经验和许多现实考量，也决定了它不可能和另一个超级大国直接开启战端。荦荦大者，首先是两次大战后，美国全球独步的军事力量已不容撼动，加上有两大洋“保护”，没有任何国家有能力和意愿主动侵略美国本土而导致全面战争，这包括了冷战时的苏联，和现在正谋求发展的中国。二是二战后的历次主要对外用兵，除了朝鲜战争维系其地缘政治利益外，后续的越南、伊拉克、阿富汗等军事介入，均以劳民伤财的失败结局收场，因此美国当计算得出介入台海的祸福。此外，两个核武国家直接冲突的后果难以想象，台湾再重要，也远不可能是两个大国互相毁灭的诱因。

因此，台独势力寄望美国军事介入来实现其政治愿景，终归是一厢情愿。但是，这并不意味着美国对于两岸军事失衡或冲突，会完全袖手旁观。这也正是华盛顿在台海课题上长期主张战略模糊的用心。美国印太司令部司令、海军上将菲戴维森今年3月就表示，美国应该持续对台湾军售，以提高其阻吓大陆动武的能力。据路透社报道，美国仅2020年就宣布对台军售高达51亿美元的先进武器系统。

除了对台军售，美国还用其他军事小动作反复施压。不顾北京的强烈抗议和警告，美国空军运输机在短短6月和7月间，以外交名义两次降落台北松山机场，打破美台军事互动的禁忌，也引发了各界的诸多联想和解读。同时，美国国务院也停止以前的做法，直接派遣现任外交官到台北履职，并解除对驻美台湾外交人员的礼遇限制。此外，双方开启了自贸协议谈判——这对台湾拓展国际空间具有实质性的意义。

在直接动作之外，美国也借助盟友之力，在台海问题上压缩北京的战略空间。日本内阁7月13日批准公布的国防白皮书，首次表达对台海局势的关切。对于严重依赖国际贸易的日本，台海和平攸关其国家安全利益。自北京在香港落实国安法，恶化同西方世界的关系后，美国的欧洲盟友也开始关注中国的外交动态。除了表示将在东亚常驻军舰的英国，法国、德国及荷兰今年先后宣布派遣军舰，到南中国海参加和美国、日本与澳大利亚的联合军事演习。

美国副国务卿谢尔曼昨日在天津会见中国外长王毅，同样是沿袭坎贝尔“不支持台独”的运作。美中自阿拉斯加会晤不欢而散以后，已经很难通过外交协商取得实质性妥协。谢尔曼访华，仍然是一种“先礼后兵”的姿态，抢占论述高地，同时用实际行动在台湾问题上反复施压北京。在美国看来，香港、新疆、西藏、病毒溯源等诸多涉华地缘政治议题当中，唯有台湾议题最有可能导致北京发生外交失算。东亚地区和平的乌云，似乎越积越厚了。