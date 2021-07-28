社论：调整心态与冠病并存

2021年7月28日

联合领导抗疫跨部门工作小组的三名部长，前天在国会发表部长声明，阐述我国将如何过渡到与冠病共存的新常态。他们指出，虽然最近相继出现的KTV夜店与裕廊渔港两大感染群打乱了抗疫的节奏，但是我国仍然坚定走向逐步解封的道路。

在全球冠病疫情持续反弹的现实中，我国政府对解封的信心与底气根植于疫苗接种的覆盖率。截至前天，约54%的本地人口已完成接种两剂疫苗。令人欣慰的是，我国的接种率以每天1个百分点的速度推进。到了8月9日国庆日之前，我国将有七成的居民完成两剂疫苗的接种，而在9月初，这个比率将上升到八成。新加坡可说是全球疫苗接种率最高的国家之一，并逐步达到群体免疫的水平。

纵观全球的疫情发展，我国在防疫工作以及疫苗接种方面，算是相当幸运了。当许多国家还在四处抢购疫苗之际，新加坡由于早前预购以及我们在全球的供应网络，得以让我们有足够的疫苗加速接种计划。此外，即使我们的冠病死亡率很低，而且医院也没有因冠病而不胜负荷，但是我国居民普遍上对疫苗接种率的接受度相当高。

唯一的遗憾是，我国年长人士的疫苗接种率目前还没有达到理想的水平。不过，随着政府的大力宣导以及为年长人士提供更多简便的措施，70岁或以上的年长人士中有77%已至少接种第一剂疫苗，而那些还未完成接种两剂的，预计在一个月内完成。

至今为止，疫苗被视为抗疫的最有效方式。虽说疫苗不能完全保证接种者不会染上冠病，也无法确保接种者不会将病毒传播开来，但是它能降低染病的风险，并在人们不幸染病后，大幅度减少重病或死亡的概率。因此，在接种疫苗后，即使染上冠病病毒，病情就如流感一样。如果全国的接种率达到群体免疫的水平，冠病疫情将降级至地方性的流行病，而我们能更快地进入解封后的新常态。

按照联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财、贸工部长颜金勇以及卫生部长王乙康勾勒的新常态，我国在9月份达到八成的接种率后，政府将逐步放宽社交人数限制，并重开边境，包括与其他同样控制好疫情的国家或地区商讨旅行走廊协议，让更多人出国旅行。

此外，当冠病变成地方性流行病后，几乎所有社交和工作场所的限制都会取消，而政府将允许更多人堂食以及举行大规模的活动。另一方面，届时企业若出现确诊病例，也不必关闭进行消毒清洗或花大量资源追踪密切接触者。

王乙康强调，要根除病毒是不可能的，也是无法持续的，我们必须寻找方法安全地与病毒共存。当接种率提高后，我们必须以更贴近治疗流感的方式应对疫情。这意味着我们面对冠病的集体思维必须改变。

首先，人们不必过于执着于每日新增病例数字，因为在接种率提高后，确诊病例高不一定代表有更多人患上重症或死亡。当冠病成为地方性流行病后，每天新增病例超过200起确诊病例不足为奇。因此，公众不必为新增病例增加而恐慌。

其次，由于接种疫苗后的病患一般上病情较轻，无症状或只出现轻微症状的病患，将直接到社区护理设施隔离，而无需先送往医院。此外，确诊病患在医院和社区护理设施的住院天数将缩短，并在家度过剩余的隔离期。

第三，在过渡期间，新加坡必须制定有区别的安全管理措施，以保护还没有接种疫苗的人，包括年长人士以及12岁以下的孩子。王乙康表示，每个人的看法、需求和愿望不尽相同，在应对疫情时应该求同存异，宽容以待。

冠病肆虐已经一年多，我国不可能长期处于封锁状态中。与此同时，我们也不能对病毒的传播掉以轻心，尤其是高传播率的变种病毒。抗疫措施必须随着疫情的变化而做出动态的调整，而公众也应学习与病毒共存，并发挥自律的精神。在抗疫工作方面，我们已取得阶段性的成就。疫苗接种覆盖率迅速扩大，反映了我们走在正确的道路上。