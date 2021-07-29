社论：校园命案激发的集体省思

本月19日，立化中学发生前所未闻的校园命案，在社会上引发极度的震惊。警方过后只能透露一点案情，嫌凶的斧头是从网上购得。多位部长也及时提醒公众不要对案件妄加猜测，以免加重涉案者的家人以及该校师生受到的伤害。

教育部长陈振声前天（7月27日）在国会中就这起案件，以凝重的神色发表沉重的部长声明，并回应15名议员的提问，长达两个小时，表达了政府对案件的高度关注，并从多个角度来探讨案件引发的更大问题。

除了提到嫌凶正在医院接受心理健康检查之外，部长对案情本身也没有更多的透露。

这起校园案件对我国社会是一记暮鼓晨钟，我国应该如何为下一代营造更健康的成长环境，成为必须集体省思的课题。

孩子们在竞争中身负多重压力，疫情的限制措施打断了学生的正常学习习惯与节奏，无法预知的发展给孩子带来焦虑。强调学生的心理健康，建立学生的心理韧性，是我们在疫情中应更加重视的一环。

陈振声说，这不能单靠学校，社会各方面应全力营造“温馨包容的大环境，让需要精神辅导的人安心求助。”他多次呼吁整个社会共同应对心理健康课题。

需要接受辅导的学生能否“安心求助”，关键在于我们的社会和学校必须正面看待心理受困扰的学生的困境，当求助不再是可耻的事，面对问题的学生才有求助的勇气。

多年来，学校、家长都是从学习压力来看下一代的竞争问题，并没有充分意识到加强学生心理健康的重要性，坚强的心理韧力才是学生长久保持学习动力的有利因素，将来走出校园，韧性更是人生“工具箱”中的必备，特别是要达致成功，就得百折不挠，即所谓百炼才能成钢。

新加坡是一个重视竞争的社会，学习不可能没有压力，压力使得学生进一步发挥潜能，也可以使他们心理崩溃。然而，很多时候，家长本身也可能是孩子身上压力的来源，而不是支持力量，这是为人父母者不能不察的。

今天的学生花很多时间在网络上，疫情以来更是如此，他们面对“网络霸凌”的机会也增加。在这方面，家长也应该以正确的网络行为为孩子树立榜样，避免以霸凌姿态与人争强斗胜。大人世界一片戾气，孩子群中的大小恶霸，自然就多了起来。

此外，困扰学生的另一不良现象是“校园霸凌”，学校应该严厉看待这类事件，受害的学生，心灵上受到的伤害可能比身体的伤害更加严重。

疏导学生的压力，校园内的心理辅导必须进一步加强。现有700名教师担任辅导员，接下来几年，教师辅导员的数目将增加至少1000名。

我国整体师资的专业培训内容应该更加重视学生的心理辅导，让每个教师都兼具观察学生心理反应的能力，学校和教师不应把全部注意力放在学生的成绩上。

案发当天，立化教师和学生没有惊慌失措，而是冷静应对，他们的表现深受教育部的赞赏。

校园生活是每一个人一生中最深刻的回忆，校园是每一代人心灵上的家，我们要给每一代学子营造温馨与欢乐的校园生活，而不只是竞争的压力，因此，我们也要避免因这次的不幸事件而矫枉过正，把校园当作保安重地，学生每天进入学校都要检查书包的确是没有必要。

这个事件震撼人心，人们心中有许多疑惑不解和担忧，初时，网上有一些批评教育部的声音，但不论是媒体、网上或是民间的反应大体上是理性的，没有无谓的指责、臆测，叫人感受到社会对案件受害者及其家人的同情，嫌凶家人肯定也陷于极大的痛苦中，这是可以理解的。

立化师生相信需要一段长时间的疗愈过程，经历这个事件的师生将终身留下可怕的记忆。这也是社会的集体悲伤，各界都须要深刻省思，不能就此迷失方向。

学校与社会上的竞争，带来集体压力，这不只是一个教育问题，更是广泛的社会课题。卫生部与社会及家庭发展部将成立的跨部门工作小组，目标在于制定全国心理健康战略与行动计划，计划所提出的方案，必须能在校园、家庭和职场环境中落实，建立全体国人的心理韧性始于家庭和学校。