社论：确保学校安全运作符合各方利益

鉴于新一波裕廊渔港和夜店感染群疫情来势汹汹，数千名担忧孩子染疫的家长发起网上联署请愿，希望教育部让全国18岁和以下的学生转为居家学习。但是反对这么做的意见也存在。对此，教育部长陈振声于7月30日透露，本地过去三个月来有129名学生确诊，占高中以下学生总数的0.03%，并向家长保证学校仍然是安全的学习场所。

请愿家长的忧心不难理解，毕竟这一波冠病疫情已经出现社区传播的迹象。但从各方的总体利益考量，重归居家学习的做法未必是最好的选项。只要我们能继续确保学校安全运作，就应当让学生尽可能回校学习。因为让学子到学校上课的意义，并非只是单纯的吸收知识而已；学校作为社会体制的一部分，其实还扮演着其他方面的角色。

保持学校继续如常运作的一大前提，自然是安全性。哈佛大学医学院网站7月20日引述美国疾病控制与预防中心建议，只要学校落实基本防疫措施，如戴口罩、安全社交距离、勤洗手、追踪手段及经常为设施消毒，就可以最大程度减低病毒传播。同一份报告也说，至今的数据表明，大多数感染冠病的儿童均属于无症状或仅有轻微症状，因此不支持关闭学校。

并非每个家庭都有优渥的条件，让孩子居家学习。除了家里必须拥有电脑及网络等硬体设备，也得有无须为上班而分心的大人适时监护。此外，学校也是国家与社会为少年儿童提供的一道安全网，在一些特别的个案中，例如那些家庭成员关系紧张，甚至有可能面对家暴威胁的学生，学校是他们与外部世界联系的重要管道，或者能专心学习和正常生活的安全场所。美国、中国、印度、日本等国家的调查发现，学校因疫情而关闭的显著后果之一，就是学生的心理疾病发生率和自杀率上升。

学校对于少年儿童的意义，不仅在于学习书本中的知识，通过跟师长与同学的互动，掌握重要的社交和生活技能，也是学校教育的重要一环。在很多成年人的亲密社交圈子里，同窗关系占据了重要的组成部分。求学时期所形成的情感联系，有时候是一辈子的朋友关系。防疫措施已经部分冲击了学校的日常运作，安全距离等防疫措施，导致学生无法自由地跟任何同学交流，如果进一步减少或中止这些互动，对学生长远的身心发展恐怕是不利的。

很多大专学府已经为了防疫而改为网上教学，这让很多大学生丧失了校园生活的众多精彩体验，特别是讲堂以外的各类学生活动。他们尽管也能从网课学习知识，可是跟疫情暴发前念书的学长相比，他们的求学经历无疑是有缺憾的。这相信也是为何陈振声7月27日在国会就立化中学事件发表部长声明时，表示中学与初级学院接下来几周将安全地恢复课外活动。和课堂学习一样，课外活动理应是学习生活不可或缺的重要内容。

从更大的角度来说，教育的目的除了是传授知识，更在于培养下一代人的健全品格。冠病疫情是承平日久的当代人所面对的最严峻考验，成年人如何应对，将对青少年有潜移默化的示范作用。保护下一代的安全自然是重要原则，但我们也应当警惕过犹不及之弊。生活里尽是难以避免的挑战和风险，教育的作用理应是灌输下一代在面对危机时应有的态度。教育部与校方应竭尽所能地采取必要措施，确保学校继续安全运作，让我们的下一代继续在学校学习与成长，这本身就是一种关于韧性、承担、理性与判断力的身教。