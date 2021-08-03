社论：多管齐下稳住劳动市场

根据人力部上周五发布的劳动市场预估报告，第二季预估裁员人数连续两个季度减少后，再次攀升，预计有2500人被裁，比上一季度的2270多；而受防疫措施收紧影响，第二季居民就业人数增长预计将放缓，总就业人数回到萎缩水平。

5月份陈笃生医院与樟宜机场等地点暴发冠病感染群后，实施首轮高警戒解封第二阶段，打击企业招聘的信心，不包括外籍女佣在内，总就业人数第一季出现增长后，第二季有所滑落，减少1万5700人；而6月本地居民失业率下跌0.1个百分点至3.7%，但仍比疫前高。

经历首次高警戒解封第二阶段，今年6月参与调查的企业，招聘意愿一年内首次下滑，有64%表示有意请人，比3月的73%低。企业招聘意愿从去年6月的52%一直稳步上升，直到5月16日至6月13日进入首轮高警戒阶段后下滑。

人力部研究与统计部门今年6月也开始记录企业加薪的意愿，在首次调查中，仅32%企业表示有意在未来三个月内加薪。这些数据反映了一个事实，一旦政府收紧管控措施，加上最近全球确诊病例再次显著上升，本地就业市场无可避免将受到冲击。

人力部长陈诗龙指出，除了重回高警戒解封第二阶段，外籍劳工入境人数受限，以及全球的德尔塔变种毒株病例增加，相信都会对本地劳动力市场的复苏步伐造成影响。

经济发展局在今年6月到7月间也向400多家制造业者进行调查，其中26%受访业者对接下来半年的经商前景表示乐观，6%则感到悲观。总体来说，各经济领域的增长不平衡，其中电子和生物医药领域的招聘展望最为乐观，而涉及民生经济的行业就业情况波动最大。

近日无关联病例大幅攀升及感染群快速增加，第二轮高警戒解封第二阶段要在本月18日才结束，因此第三季劳动市场数据并不乐观。政府必须采取多管齐下的措施，帮助国人保住工作及提升技能，例如协助中年转业者接受培训投身护士行列；鼓励更多人从事资讯通信科技（ICT）领域的工作，包括电子商务、电子行销等。

今年2月，超过1万3600个寻职者在“新心相连”就业与技能配套（SGUnited Jobs and Skills Package）下，转入资讯通信科技行业工作、接受培训及实习，这个领域还有超过1万8000个工作机会等待填补。

政府也在推动数码经济以促进下一个阶段的经济增长，于2018年宣布、占地50公顷的榜鹅数码园区（Punggol Digital District），三年后首四家跨国企业入驻，可制造约2000个包括数据分析师、欺诈猎人、解决方案工程师、人工智能和区块链开发员的工作。榜鹅数码园区全面发展后，预计可制造总共约2万8000个就业机会，但我们面对的挑战是能不能快速培育出拥有这方面技能的人才。

自去年4月起，许多受疫情冲击的企业在雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）下获得援助，政府将尽快为符合资格的企业提供更多及时、针对性的援助，并在高警戒解封第二阶段期间提高有关补贴额。为了鼓励企业聘请本地人，原本今年2月截止的招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）也已延长多七个月至9月。

疫情冲击下经济结构已出现巨大变化，即使政府为企业和个人提供各种援助配套，企业无法转型就有生存问题，求职者将面对找不到工作的压力，科技进步也导致许多人跟不上职场的技能需求，形成员工技能不足和职业错配的普遍现象。

在疫情肆虐的艰难时刻，就业市场变化过快，求职者必须做出相应的心态调整，接受较低薪的工作，更为重要的是，在当前市场处于低潮期，有机会就应该接受重新设计工作的培训计划，或接受另一种新技能的训练，从而提高本身的受雇能力，以掌握疫后新环境所需的能力。