社论：多方谨慎迈向与冠病共存社会

2021年8月9日

我国抗疫路程将进入一个新阶段，政府抗疫跨部门工作小组上周五宣布分阶段过渡到与病毒共存社会的路线图，我国将分四个阶段逐步开放经济、社交和旅游活动，朝迈向与冠病共存的未来前进，卫生部长王乙康在记者会描绘从疫情中逐步恢复的阶段，分别为预备期、过渡期A、过渡期B以及具对抗冠病韧性的国家。

我国目前正迈向预备期阶段，此阶段从本周二起，料维持一个月左右，放宽社交活动和旅游的防疫措施，预计到9月初，八成人口完成接种疫苗，我国可逐步进入过渡期A，若疫情持续趋稳，我们将能进入过渡期B，进一步放宽旅游限制、经济和社交活动，最终达到第四阶段的新常态。

王乙康这样形容：“我们要一步一步走，摸着石头过河，平衡我们的生计和安全。”但他也指出，经济开放后，受感染的人数会增加，患重症的人数或也会增加。“我们要有心理准备，死亡人数随之也许会增加。”

要打造一个更具韧性的与冠病共存的社会，我国的确是“摸着石头过河”，因为变种毒株正席卷多个国家，最容易感染那些尚未完成疫苗接种的人。

日本刚结束东京奥运会，国内疫情持续恶化，累计确诊宗数已突破100万起；美国在变种病毒侵袭下，疫情自6月底逐渐回升；为了应对冠病变种病毒德尔塔，中国也开始在各地严格实行各项防控措施。

截至8月7日，我国约68％人口已完成两剂接种，从8月19日起，若疫情保持稳定，重症病患没有大幅度增加，国人可以期待政府会进一步放宽各项行动管制措施。

而在达到高接种率的情况下，我们能如期结束高警戒解封第二阶段，但在更多限制放宽后，我们也必须做好观念调适，到时确诊病例或会增加，这是我们要与冠病共存必须面对的新常态，不过已接种者即使感染冠病，发病的严重程度将能大幅度降低。

也因为这样，王乙康指出，鉴于重症病患和死亡病例没有失控并激增，我国目前处于更有利的地位，能够以谨慎和精细调准的方式，逐步重启经济和恢复更多社会活动。

未来进一步放宽安全管理措施时，政府将继续区分接种和未接种群体，这种差别已经在其他国家实施，未接种群体出门受到较多限制，这是为了保护未接种者，避免他们受到病毒感染。

政府以平衡各方利益的措施，想方设法推动和鼓励年长者去接种疫苗，提高疫苗覆盖率以预防社区病例激增，制定方案在接种率提高后全面开放经济活动，众多服务业、餐饮业从业员的生计也能获得照顾。

在疫情持续保持稳定的前提下，这个月19日起，政府就能实施第二阶段的松绑措施，而要顺利迈向抗疫韧性的阶段，还须要民众在心理和行动上的配合。

欧美数国已大胆地选择与病毒共存，我国推行从疫情中逐步恢复的路线图，以更渐进的方式重新开放，不过接种疫苗的人不必戴口罩、公共活动不再有人数限制，在室内和室外也不必保持社交距离，应该还不是我们的选项。

与病毒共存当然也有经济考量，像新加坡这样的开放型经济体，不可能长期关闭边境，何况病毒不会在短期内消失，因而对疫情零容忍的政策取向，在我国或世界上的开放型经济而言都难以持续。

新加坡的条件在于，随着大规模疫苗接种，逐渐达至群体免疫，我们将具备大幅度降低疫情威胁的能力，可以逐步取消社交限制，减少边境管制并持续放开，但民众必须转变对疫情的看法，学习适应与病毒相处的生活方式，当大家的信念越来越一致，各项经济需求就能逐一被释放。