社论：应对气候变化挽狂澜于既倒

联合国政府间气候变化专门委员会发布报告指出，人类自19世纪以来由于碳排放量增加而使地球的温度升高了约1.1摄氏度。各国领袖在2015年《巴黎协定》制订的1.5摄氏度的上限，很可能在2030年就被突破，这比它之前预估的时间加速了10年。全球气温持续上升使冰川崩塌，海平面提高以及海洋生物受到威胁。此外，它也使全球出现更为广泛及频繁的极端天气，并导致人命与经济的巨大损失。

这个来自66个国家的234名气候专家团警告，全球务必在2030年之前完成碳排放量减半，并在2050年将碳排放量归零，否则根本无法将地球温度的上升控制在1.5摄氏度之内。它指出，全球暖化已经不可逆转，现在能够做的是尝试限制地球升温的速度以及极端天气的强度。

联合国秘书长古铁雷斯形容这份报告是向人类发出的“红色警报”，而且警报声“震耳欲聋”。他强调，化石燃料和森林砍伐造成的温室气体“正在扼杀我们的星球”，并使几十亿人面临直接风险。

这不是气候专家第一次对全球气温以及气候变化发出警告。但对一般人而言，2030年或是2050年似乎还很遥远，因此气候专家震耳欲聋的警告，成为荒野中的呼声。在国际舞台上，不少政治领袖���于国内经济发展的考虑，对减低碳排放量的目标虚与委蛇。在特朗普担任总统期间，美国公然退出《巴黎协定》。

然而，地球气温上升导致的极端天气，在全球多个地方所造成的破坏，已历历在目。上个月，欧洲多个国家发生洪灾，德国总理默克尔在视察灾区时表示，“洪灾规模超出想象、相当可怕，几乎没有适当的用词可以描述”。同时期，中国河南省也发生特大水灾，突如其来的洪水造成罕见的地铁站灌水事故。中国媒体为这场洪灾是“百年一遇”或是“千年一遇”而争论，反映了这场暴雨的严重性。

除此之外，极端天气也导致旱灾以及林火事件。去年7月至8月间，美国加利福尼亚州发生严重的山火事件。美国气象部门指出，加州的高温干旱季节平均至少比上世纪70年代延长了两个半月，而雷暴天气也是引发山火的原因之一。根据气象学家的研究，全球气温每升高一个摄氏度，雷击次数增加12%。加州林业和消防局当时表示，加州遭遇“历史性雷暴围困”。一年后的今天，加州再度出现“加州史上第二大的山火事件”。

极端天气肆虐不分国界，新加坡也同样面对温室气体上升导致的热浪与突发性淹水事故。在上述报告发布后，我国永续发展与环境部和新加坡气象署联合发布文告指出，新加坡过去几十年经历了城市化发展，加剧了气温上升的现象，使气温增幅高于国际的水平。此外，海平面在本世纪内持续上升的趋势已无法扭转。

其实，李显龙总理在2019年的国庆群众大会上就指出，气候变化关乎我国的生死存亡，国人应该像看待我国防务一样，严肃看待气候变化课题。新加坡是四面环海的低洼岛国，海平面上升可能淹没这个岛国的大片土地，而地底下行驶的地铁列车以及低洼地区的住宅、医院和学校等基础设施都会受到影响。他当时宣布，政府估计在百年内，我国将耗资千亿元应对海平面上升的问题。

新加坡在应对气候变化问题上不遗余力。我国是首个实施碳税的东南亚国家，并公布了2030年新加坡绿色发展蓝图。李总理表示，新加坡单靠本身无法应对全球的气候变化，但我们可以也必须贡献解决方案，那么我们才能说服其他国家减排，并致力于达致一个全球的解决方案。

碳排放以及气候变化是全球的问题，因此必须通过全球的通力合作，才能有效的应对。然而，由于各国的发展阶段不同，而碳减排触及许多既定的经济利益，因此全球至今缺乏政治决心，落实《巴黎协定》。我们希望，气候专家的警告以及极端天气在家门前所造成的灾害，能加强全球应对气候变化的紧迫感。碳排放量大的大国，更应肩负国际责任，挽狂澜于既倒。