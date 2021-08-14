社论：阿富汗恐将重回塔利班时代

据最新消息，阿富汗第二大城市坎大哈前天已落入武装组织塔利班手中，首都喀布尔的形势看来犹如累卵，岌岌可危。原本要在本月底完成撤军的美国，被迫做出紧急安排，临时决定调派3000名美军到喀布尔协助使馆人员和其他侨民撤离。

美国前总统特朗普原本和塔利班达致的协议，是要在今年9月完成撤军。拜登总统在4月宣布在9月11日前完全撤走在阿的约3000名美军。但在7月中旬，美军就悄悄开始了撤离阿富汗巴格拉姆空军基地，撤军行动预计在本月底提早完成。

美国情报官员今年6月估计，喀布尔或最快在美军撤出后六个月失守，但过去一个星期形势可谓急转直下，美军估计喀布尔可能在90天内沦陷。换言之，喀布尔沦陷只是时间问题。世界各国现在必须准备再次面对一个重回塔利班时代的阿富汗。

北约和美国军队相继撤走，塔利班趁势反扑，并势如破竹，短时间内就攻下十几个省会。军事上节节胜利的塔利班已公开表明，不会和喀布尔现政权联合执政，也就是说双方的谈判将会中断。国际社会原本希望阿富汗政府和塔利班能通过谈判和平解决。但自本月10日在卡塔尔首都多哈举行的阿富汗和平进程多边会议，结果是陷入了僵局。在当前有利形势下，塔利班哪里还有谈判的兴趣。

喀布尔四面楚歌，一片风声鹤唳，各国都在忙着撤侨。美国也迅速增派兵员赴阿，显然不想1975年仓皇撤离西贡的历史重演。拜登本周二也表示，他不后悔从当地撤军的决定，并指美方在长达20年的阿富汗战争花费逾1万亿美元（约1.36万亿新元），为超过30万名阿富汗士兵提供训练及现代武器装备。

这清楚表明，美国不会再回头了。美国目前的战略重点是对付中国和俄罗斯，拜登的做法虽然显得仓促，也立即受到共和党及一些民主党党内部人士的抨击，但一般观察，撤军基本上是两党共识，也已成定局。因此，白宫只能虚张声势，在口头上威胁塔利班：“武力夺权后会面临国际孤立”。

现在备受世人关注的，是塔利班重返喀布尔可能带来的各种后果。战火导致数以万计的人流离失所，人道危机正在酝酿，逃离塔利班攻击的难民潮已经出现，躲避战火的阿富汗人纷纷从各地逃往首都避难。国际移民组织表示，现在每周约有3万名阿富汗人逃离祖国，首当其冲的是阿富汗的各个邻国，包括土耳其、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦等。

但这些国家不可能无限量的接受难民，一旦喀布尔沦陷，数以万计的新难民也可能涌向欧洲。奥地利、丹麦、比利时、荷兰、希腊和德国等，已向欧盟发出警告别向阿富汗难民打开大门。始乱而终弃，长期遭受战火蹂躏又不愿受塔利班统治的阿富汗人将何去何从？

但另一个更应受国际社会关注的课题，是塔利班的军事胜利，是否将激励更多的极端回教组织的恐怖主义活动。20年前，美国正是因为指塔利班包庇九一一恐怖袭击主谋奥萨马而出兵阿富汗。当年的塔利班显得不堪一击，但如今却已开始对外宣传它打败了美国和北约联军。这必将使圣战主义者得到极大的精神鼓舞，而阿富汗也很可能再成为恐怖主义的温床。而诸如伊斯兰国组织和卡伊达等极端组织也必会借机招兵买马，壮大声势。

美军和北约军队相继仓促离开留下的真空，肯定也会改变这个地区原本就复杂万端的地缘政治景观。在可预见的将来，不只阿富汗本身将陷于动乱，它也将会成为地区动乱之源。