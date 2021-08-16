社论：防疫策略须因地制宜

2021年8月16日

冠病变种病毒在世界各国肆虐，疫情此起彼伏，也引发了如何有效防疫的争论。中国上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，日前因为提出应考虑“与病毒共存”的建议后，引起了巨大的舆论争议，因为官方当前的防疫策略，仍以“清零”为主。两种防疫策略的优劣，目前还难下定论，但各国如何选择，关键在于各自的具体条件，以及对两种策略代价的评估。对新加坡而言，采取“与病毒共存”策略，与自身属于开放型经济密不可分。

采取“清零”策略，基本上就是全力防堵病毒传播，通过积极筛查、隔离，甚至封城锁国，来保障居民的健康安全。在不同程度上奉行这一策略的政府，包括中国、澳大利亚，以及新西兰等等。

选择“与病毒共存”的国家，则以疫苗接种率相对普及的欧美国家为主。其他还在应付新一波德尔塔病毒的国家，或许正在观望哪一种策略更适合自己。除了策略的有效性，所必须付出的代价，也是各国政府所不能不考虑的因素。

对于那些采取“清零”策略的政府而言，它们的考虑主要还在于国内疫情属于可控的情况，且国内经济并不会因闭关锁国而马上陷入困境，如中国此前强调的经济“内循环”，虽然是疫情前就已在规划，但也反映其国内市场具备自给自足的条件。澳洲本身就是一块大陆，与偏于地球一隅的世外桃源新西兰一样，还能够向世界出口农产品。因此，短期内这些国家切断同外界的人员往来，是可以起到阻断病毒传播的效果。

至于主张“与病毒共存”的欧美国家，则主要是因为国内人口的疫苗接种率大多过半，接近群体免疫所需的条件；而且封城锁国对民生的冲击太大，人民也由于内化了个人自由与权利的价值观，对于政府一再出于防疫考虑，强化对民众日常生活的干预抱持疑虑及不满，因而不得不考虑其他选择。此外，这些国家人口的疫苗接种率如果减缓，就会让病毒有机会变异为传播力更强的毒株，导致此前封城锁国的措施功亏一篑，更使得“清零”策略毫无胜算。

新加坡小国寡民和开放型经济体的现实，一开始便注定了持续性“清零”策略的可行性不高，因为其经济、社会和政治成本太高，且不可持续。去年在疫苗尚未出现，疫情又出现失控苗头时，政府果断采取的阻断措施，有效地避免形势恶化；但财政预算却因而负担沉重，否则就难以遏止大量企业破产、大批居民失业的后果。

德尔塔变种病毒株的登陆，所引发的裕廊渔港及夜店感染群扩散到社区经验，已预示了持续追求“清零”，成效恐事倍功半。而在上一波疫情中，多数疫苗接种者只是轻症，疫苗的保护力经验证，也让我们更有信心去采取“共存”的策略。

国际交通枢纽的地位也意味着新加坡无法闭关自守，因而也就不能杜绝输入型病例的风险。这也是新加坡选择“与病毒共存”策略的原因。政府反复呼吁居民接种疫苗，就是要为逐步开放经济社会生活做好准备。开放势必带来病例的增加，缺乏疫苗保护的群体将受到更大的生命威胁；但是继续锁国对于新加坡而言，则必然要面对经济萎缩和民生凋零的后果，孰轻孰重，不言而喻。

“与病毒共存”策略的另一个好处，在于病毒于全球传播变种的巨大可能性。“清零”所需的锁国策略，可能导致国境内的居民由于没有与外界接触，所以对任何新变种病毒缺乏免疫力。除非开发出应对新变种病毒的疫苗，又或者选择在全球疫情平缓后才开放，否则“清零”策略若“半途而废”，就会引发新一轮不可控疫情的风险。

因此，对任何国家而言，根据实情出发，在做好内部准备后逐渐对外开放的防疫策略，才是相对具持续性的做法，也是副作用比较小的选择。