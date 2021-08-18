社论：阿富汗变天警惕恐怖主义抬头

2001年9月11日，美国纽约和华盛顿遭受卡伊达恐怖组织头目奥萨马策划的恐怖袭击，其中纽约世界贸易中心两座大楼被恐怖分子劫持的飞机撞毁，造成近3000人死亡。这是美国建国史上第一次在本土遭遇袭击。同年10月，美国连同盟国对阿富汗采取军事行动，原因是当时的塔利班政权拒绝交出匿藏在阿富汗的奥萨马。经过20年的军事行动后，美国决定在九一一事件20周年之前撤走所有的军队。

根据美国情报机构先前的研判，当美军完全撤退后，塔利班在六个月内将重掌政权。然而，塔利班采取闪电战术，很快地就攻下了首都喀布尔。美国国家安全顾问沙利文表示，没有人预料到阿富汗的城市会这么快“沦陷”。美国人“花费了20年时间和数百亿美元来为阿富汗国家安全部队提供最好的设备，最好的训练和能力，但是尽管如此，无法为他们提供战斗的意志。”

塔利班是上世纪90年代苏联撤出后阿富汗内战中的派系之一。它的成员有不少来自抵御苏联的圣战者组织的战士。塔利班以恢复秩序和正义的承诺在1996年上台。在它统治的五年期间，阿富汗奉行回教原教旨主义，禁止女性工作、女童不可上学、女性外出时须有男性亲属陪同，而且须穿上遮盖脸部和全身的罩袍。此外，它也为恐怖组织如卡依达提供庇护及训练场地。

在重掌政权后，塔利班急需争取国际社会的承认，以进行战后的重建工作。因此，它以不进行恐怖活动换取美国的撤军，也向北京表示不会让任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情。然而，塔利班遵循的回教原教旨主义以及它与恐怖主义组织千丝万缕的关系，引发国际社会对恐怖主义在全球重新抬头以及整合的忧虑。

另一方面，冠病疫情重创经济，加剧了失业与收入不平等的问题，为恐怖主义创造了有利的条件。联合国的一份报告指出，在疫情期间，一些恐怖主义组织通过提供食物或金钱以及其他相关协助，招募团员以及灌输激进化思想。此外，许多国家忙于抗疫，无暇或没有足够资源顾及反恐工作。冠病疫情为恐怖主义组织争取了更多的时间与空间，重新组合。

我国内部安全局和反恐专家表示，塔利班重掌政权，可能对本区域的回教激进分子产生感召作用。内安局表示，阿富汗的权力真空和不断升级的内乱，可能提供卡伊达和伊斯兰国组织等跨国激进分子重组或建立避风港的机会。

它也指出，在1979年至1989年的苏联－阿富汗战争中，估计吸引1万名海外战士参战，包括数百名东南亚人。这些东南亚激进分子与卡伊达建立联系，并在返回东南亚后，加入回教祈祷团等区域极端组织。内安局透露，至少11名被拘留的新加坡回祈团成员曾在阿富汗的卡伊达基地接受军事训练，当中数人密谋袭击新加坡。

冠病疫情期间，边境管制限制了区域激进分子的行动。但恐怖主义组织通过社交媒体宣扬极端思想，而我国也发现一些自我激进化的案例。内安局和反恐专家呼吁公众提高警惕，留意家人或朋友是否出现自我激进化的迹象，并在发现可疑对象时，及时通知当局。

另一方面，阿富汗失守的速度比多数人料想得要快，而美国撤侨行动的混乱，反映了美国情报机构还有很大的改进空间。阿富汗落入塔利班的控制，国际社会对该地区恐怖活动的信息掌握将更困难。恐怖主义无国界，全球任何地方都可能成为恐怖分子袭击的目标。国际社会有必要搁置地缘政治利益的考虑，加强反恐的合作。否则，不同程度的九一一事件，将可能继续在各地重演。