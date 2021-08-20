社论：马国新政府的当务之急

随着马来西亚国家元首昨天逐个召见支持依斯迈沙比里的114名国会议员，由他组织下一届政府的局面应该大势已定。马国政坛经历了国阵下野、希盟执政、喜来登政变、慕尤丁倒台等一系列变化后，表面上似乎又回到了由巫统执政的原点。然而，整个权力结构实际上已经重新洗牌，依斯迈沙比里政府仍然缺乏足够的稳定性。新政府当务之急，无疑是缓解疫情的冲击；如何改革政治体制，杜绝党争不断的弊端，则有赖朝野妥协合作。

慕尤丁政府倒台，恐怕有其必然之处。首先，他所领导的国盟联合政府，本身就不团结。最大成员党巫统不满慕尤丁的土团党掌权，不断予以掣肘，最终把他推翻。其次，在野阵营也反复伺机夺权，被慕尤丁篡位的马哈迪，更不惜再支持自己所不信任的安华，一再对政府发难，导致慕尤丁始终面对国会不信任动议的威胁，而失去元首的信心。最重要的是，为了安抚国盟各派，慕尤丁领导的基本是个酬庸内阁，一方面分心于权斗，另一方面也无能应对疫情，引发民怨势所难免。

疫情失控如今是马国的最大挑战，自7月13日单日新增病例突破1万起后，人数便一直刷新纪录，至今总病例逼近150万，死亡病例超过1万3000人；全国接种两剂疫苗人口占比不到四成，距离群体免疫还有一段距离。政府所订购的疫苗，目前仅三分之一到货。由于采取了封锁策略，经济和民生都遭遇严重打击。民间发起“举白旗”自救运动，援助陷入生活困境的家庭。外国直接投资在5月创下一年新低，仅4亿2900万美元，同比下跌25.4%；令吉兑美元也跌到12个月低谷，反映外资的观望态度。

激烈的党争不但削弱了政府应对疫情的能力，更引发宪政危机。巫统对慕尤丁的逼宫，加上希盟的不信任动议威胁，迫使国家元首和马来统治者会议高调介入政治。由于政党领袖表现得过度热衷权力，几次的权力切换更充满了各类阴谋伎俩，马国选民因而对民选政治人物观感欠佳。这让非民选的马来统治者站到了政治舞台中央，反而成为当下乱局中还继续保持民望的机制。马国朝野政党若不思改变，长此以往恐非马国宪政民主之福。

依斯迈沙比里临危受命，所面对的障碍不言而喻。新政府的当务之急固然是缓解疫情对民生和经济的重创，如何确保新政府能顺利开展工作，本身也是一大挑战。朝野各党能否以苍生为念，暂时搁置斗争，将是新政府成败的关键。慕尤丁在下野之前，曾抛出以政治改革换取延后不信任动议的提议，可惜不获支持。政治改革的两大要害，一是明确首相任期限制；二是确立政党政治原则，杜绝“政治青蛙”在政党间跳槽牟利的乱象。若能落实改革，或许有助于对当前的政治动荡起到釜底抽薪之效；当然，实现的难度不容低估。

马国目前陷入疫情及党争的泥淖中，挑战不下于一场举国危机。因此，朝野有必要考虑类似战时内阁的权力分享安排。在会见所有政党领袖时，马国元首也做出类似暗示。他指出，胜出的国会议员应以和为贵，主动伸手与落败者合作；胜利者不能全拿，失败者也并非一无所有。看来，朝野唯有分享权力，才能暂时平息炽烈的党争之乱，让政府能全力以赴聚焦解决问题。

权力分享的前提，除了朝野的基本互信，可能还需要有一言九鼎的政治核心。如果依斯迈沙比里无法取得足够的朝野支持，这个政治重担可能又会落到元首及马来统治者肩上。无论如何，马国人民急盼政治尽速回到正轨，以便解决疫情影响，让社会经济生活恢复正常。马国所有政治人物都不能辜负人民的期待。