社论：内阁民望低迷菅义伟政治前景堪忧

东京奥运会8月8日闭幕，东京残奥会24日开幕在即，日本疫情持续扩散，8月18日单日新增病例达到刷新纪录的逾2万3900起，接着在19日、20日和21日的每日新病例都高达2万5000起左右，当中东京和大阪疫情最为严峻。

鉴于病例居高不下，日本政府17日宣布本月20日起扩大实施紧急状态范围至另外七个府县，总计13个都府县，并延长实施到9月12日。

自7月底以来首都圈疫情急速扩散，日本政府原本期待的“奥运红利”并未出现，菅义伟内阁支持率下滑至历史新低，面对9月底的自民党总裁选举和预计10月举行的众议院选举，菅义伟内阁前景堪忧。

本届奥运会日本共获得58枚奖牌，创造了日本奥运参赛史上获得奖牌数最高纪录，全国上下兴奋不已，却无法提振首相菅义伟的人气，扭转其内阁支持率持续下滑的颓势。

据日本共同社8月14日至16日进行的全国电话调查结果，菅义伟内阁支持率为31.8%，较7月调查时下降4.1个百分点，跌至去年9月上台以来新低，也是自民党2012年再次执政以来的最低支持率。而调查显示，菅义伟的不支持率增加0.8个百分点，达到50.6%，首次超过半数，更有超过六成民众不希望菅义伟连任首相。

59.8%受调查者认为，举办奥运会是疫情扩大的原因之一，菅义伟原本期望7月奥运会举行期间，为所有长者打完两剂疫苗的目标也落空，截至7月10日，日本高龄者只有45%打完两剂。

时事通讯社在7月进行的民调结果，菅义伟内阁当时的支持率已跌至29.3%；日本放送协会（NHK）7月的民调显示，菅义伟内阁的支持率下跌至33%；《朝日新闻》8月9日民调结果，菅义伟内阁的支持率进一步下滑至28%。

不同的民意调查结果都大同小异，由于抗疫不力，病例激增，菅义伟的政治前景亮起红灯，随着全国抗疫措施以及疫苗接种进度均不尽人意，执政党自民党内部已开始担忧疫情会打击众议院选举的选情。

目前德尔塔变异毒株在日本急速传播，导致日本医疗体系濒临崩溃，出现病床紧缺情况，近10万感染者被迫在家疗养，为此死亡的案例也不断发生。

这些残酷的事实，是菅义伟内阁支持率持续下降的主因，菅义伟有可能成为下一个短命首相。在此之前，日本曾经在六年间（2006年9月至2011年8月）换了六位首相，2007年9月安倍晋三第一个首相任期只做了一年。

安倍晋三于2020年再以健康不佳辞职，结束了将近八年的任期，是日本连续任期最长的首相。菅义伟接下自民党领导职位后，首相之路并不好走，在今年4月份的三次国会补选中失利，对自民党是不小的打击。菅义伟上周二坦言，在下月底自民党选出新领导人之前，他在宣布大选的问题上没有太多的选择。

菅义伟的原本策略是，如果能够控制疫情，奥运顺利举行，在奥运结束后的9月初宣布解散众议院，并在10月举行大选，而若自民党赢得大选，他就自动连任自民党总裁。然而，东京疫情突然恶化，第四度进入紧急状态，奥运会和残奥会不得已在无观众下举行，让菅义伟的如意算盘难以实现。

菅义伟去年9月上任时支持率约在70%左右，目前已暴跌到30%上下，日本传统上认为这是领导人已触及危险线，在应对冠病疫情上连连失误，内阁支持率一路下滑，72岁的菅义伟连任成问号。

然而，尽管自民党党内分歧加深，要撤换掉一个现任首相并非易事，缺乏明显和合适的继任者使选新首相更难上加难。

在下个月底的总裁选举争夺战中，按照支持率可能上位的，包括上次总裁选战中输得最惨的前干事长石破茂，行政改革部长河野太郎、环境部长小泉进次郎及前首相安倍晋三。

自民党与在野党之间势力相差悬殊，赢得大选几无悬念，但无疑仍会是弱势政府。在未来两个月，日本将进入一个政治动荡时期，再次换首相已是大概率事件。