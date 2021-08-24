社论：深化新美关系助力区域稳定

2021年8月24日

美国副总统哈里斯昨天开启了对新加坡的三天正式访问行程。这是拜登政府上任后，其副手的首次亚洲行；而第一站选择新加坡，反映了新美深厚友好的双边关系。李显龙总理昨天与哈里斯会谈，双方签署了多项合作协议。新加坡的外交方针向来采取战略眼光，在强化跟主要伙伴国的关系之外，更着眼于区域乃至国际课题的合作，来提升作为小国的战略价值。这在发展同美国的外交关系时也不例外。新美进一步拓展和深化双边关系，因而有助于促进区域的和平稳定。

两国的网络安全、金融和国防机构在昨天分别签署三个合作协议，加强在关键技术、关键基础设施保护、数据安全和最佳实践共享方面的合作。双方也会在区域网络能力建设和国际网络政策方面展开合作，以支持基于规则的多边网络空间秩序。两国同意就全球供应链的韧性展开磋商对话。此外，双方在应对气候变化、绿色经济、太空领域，以及冠状病毒疫情乃至未来潜在的全球流行病威胁方面，也会进行合作。

新美的深厚友谊，表现在方方面面，特别是两国的经贸关系。就如李总理在昨天的联合记者会上所介绍，新加坡是美国第二大亚洲投资方，直接投资累计超过650亿美元。新加坡对美投资和美国对新加坡的出口，支持了超过25万个美国工作岗位。同时，美国是新加坡最大的外国投资方，如今在新加坡运作的美国公司近5500家，直接投资累计3150亿美元（约4300亿新元），超过美国在中国、印度和韩国的投资总和。

除了经贸上的紧密关系，新美在安全领域也有广泛的共同利益。新加坡的国防安全主要采用美国的军事科技，武装部队在美国的亚利桑那州和爱达荷州派有军事训练分遣队。同样的，新加坡支持美国对本区域安全和稳定所发挥的关键作用，让美军使用新加坡的海空军设施，包括樟宜海军基地。哈里斯昨天到那里视察靠岸的美国濒海战斗舰塔尔萨号。李总理也宣布，派遣空军的多用途添油运输机到阿富汗，协助美国的撤侨行动。

在联合记者会上，李总理在谈及双边友好关系时，不只一次使用了“多边关系”这一字眼，显示新加坡在深化新美关系时，并非单纯着眼于新美关系，而是希望通过深化双边关系，来促进区域的和平稳定，毕竟当下的地缘政治现实仍然是“美国治下的和平”，鼓励和协助美国深化在本区域的实质经贸利益，才能确保这一基于规则的国际秩序行稳致远。这也是为何新加坡一再鼓励美国重新考虑加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》的原因。

新加坡用行动支持美国在阿富汗的撤侨行动，除了展现双边友好关系，也因为意识到美国对于区域安全的关键作用。李显龙总理指出，美国在阿富汗的反恐行动，起到了减少包括东南亚在内的区域国家面对恐怖主义威胁的效果。这犹如当年美国介入越南军事冲突，为东南亚国家争取到宝贵的时间发展经济、稳定社会，在根本上遏制了共产主义的区域扩张一样。所以，在经贸和安全上鼓励和支持美国继续关注本区域，符合新加坡的国家利益。

最为根本的是，新加坡坚持奉行独立的外交，按照不违背本国利益和促进区域和平稳定的原则，跟美国等大国交往。正因为贯彻这一原则，才能让新加坡保持足够的外交自主空间，不会让时势逼迫而失去外交主动性；也因为这一原则，使得新加坡在其他国家眼中，成为可靠和可信赖的长期合作伙伴。