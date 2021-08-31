社论：减缓预购组屋延误带来的影响

由于冠病疫情及劳工短缺的缘故，屋主现在要等上五，六年才能搬进预购组屋，这对数千个屋主带来多方面的影响。新组屋延期交付，预购者必须设法解决短期居住问题，如果是年轻人，结婚生子计划也可能推迟。

防疫措施收紧影响建筑领域，加上其他无法预见的情况，例如材料供应、雨季等，一些预购组屋项目预料会延误更长时间，而工程延误问题预计难以在短时间内获得解决，这将继续困扰等待新组屋的人。

最近两家建筑公司Greatearth Corporation和Greatearth Construction，因出现财务困难而停工，受影响的五个预购组屋工程分布在武吉班让、武吉巴督、马西岭以及西海岸，总数2982个单位原本预期今年第四季至2023年第二季陆续完工，现在将进一步延误。

除了暂停所负责的五个预购组屋建筑工程，这两家建筑公司分别负责的卡利巴株巴士车厂和万礼的新骨灰瓮安置大楼工程也可能因此延误。

Greatearth并非首家无法完成建屋局工程的业者，自去年2月以来，建屋局终止了两份建筑合约，理由是承包商一直无法如期完工，其中一个是榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋项目。

本地建筑业目前面对的不只是资金问题，更关键的是相关承包商是否有足够工人，可在合约规定的时间内完成工程。建筑业自疫情开始以来，一直面对前所未有的人力短缺困境，新组屋项目更是首当其冲，缺少近四分之一的工人。

根据建屋局提供的数据，截至今年7月，该局所有的建筑项目需要2万5000名工人，但实际上只有1万9000人，缺口约6000个。政府收紧边境管制，预购组屋项目竣工日期进一步推迟无可避免。

新加坡建筑商会透露，至今整个建筑业已流失超过5万5000个工人，即使每月引进1000个新工人，仍需要超过四年的时间，才能全面恢复到疫情前的情况。人力短缺也影响到其他政府基建及私人公寓的建造进度。

以Greatearth的情况来说，即使政府提供协助，该公司也没有财力继续运营。受影响的五个预购组屋项目即使再招标，或找新承包商来完成剩余工程，整个过程仍需要一段时间。

缺人是整个建筑行业面对的难题，将工程转给另一个承包商过程复杂，更换承包商后，组屋的品质能否维持原本水平也令人关注。

建屋局已联系受影响预购者，并在找到新的承包商接手，拟定新的工程时间表后，告知买家修订后的竣工期。在数个预购组屋工程延误后，建屋局开始为受影响的买家提供替代住宿，特别是有幼儿及上学儿童的家庭，这样的援助是必要的。

但对于等待新组屋者，情绪上难免失落和焦灼，年轻伴侣一般是拿到新组屋后，才正式结婚和生儿育女，他们的人生大事有可能被推迟。

建屋局今年7月也说，多个预购组屋工程因疫情而拖延，有急迫住房需求的家庭，可通过育儿短期住屋计划申请临时住所；而如果由于工期延误，致使买主不得不取消此前预订的单位，当局会酌情退回预定金。

对于首次购屋的年轻人来说，等待预购组屋的时间过长，而转售组屋价格日渐走高，有点两头不到岸，间接影响到其他的人生规划。建屋局或须把援助范围扩大，设法将工程延误的程度降至最低，同时缓一缓还未宣布的预购组屋项目，否则更多新组屋延期交付将使到问题进一步恶化。