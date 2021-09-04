社论：巴士转换站疫情警惕但无须恐慌

2021年9月4日

从8月14日碧山和盛港两个巴士转换站最先出现冠病感染群至今，与转换站有关的感染群已增至八个，截至9月3日中午，累计确诊人数从开始的22人增至341人，但新增病例已有下滑。

过去两个星期，与转换站相关的病例逐渐增加时，公众也开始表示关注，主要担心两点。其一，巴士是必要公共服务，民众每天出行必不可少，如果疫情无法及时控制下来，越来越多的车长染病和隔离，很可能会影响巴士服务趟次。其次，是染病车长和员工可能把病毒传染给熙来攘往的搭客。

陆路交通管理局在星期四召开的记者会上表示，到目前为止，疫情没有对整体巴士服务造成太大的影响。当局也已有应急计划，如果染病的车长增加，必要时会稍微减少一些搭客较少的巴士线路的趟次，也就是说这些路线的搭客可能需要更长的等车时间。搭客当然都希望这样的事不会发生。但短时间内部分搭客遭遇不便的可能性也许无法完全避免，因为，从过去机场、医院、渔港等出现感染群的经验看，从发现到完全控制疫情，都需要一定的时间。

当然也有些人担心，车长感染冠病可能没有出现症状，继续上班就可能把病毒传染给搭客。但交通部长易华仁昨天在回应媒体的有关提问时指出，目前还没有证据显示巴士车长等前线员工将病毒传给巴士搭客。不过他也强调，陆路交通管理局和公交业者会继续观察情况，并确保所有安全措施到位。他也不否定巴士转换站的感染源头来自社区的可能性。

全国有约9500名巴士车长，确诊车长占总人数约1.26％。如加上其他转换站前线员工，巴士业员工总数约1万1000人，受影响的约占5％。 超过99％员工已接种至少一剂疫苗，超过95％完成两剂接种。近日确诊的车长都已完成冠病疫苗接种，多数没出现症状或症状轻微。这说明提早为主要公共服务的前线人员接种疫苗的做法是正确的，它大大降低了这些主要服务可能因员工染病而陷于瘫痪的风险。

公共交通行业的工友每天和公众的接触频密，多个巴士转换站出现疫情，公众担心是可以理解的，但没有必要恐慌。卫生部长王乙康昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上透露的数据显示，巴士转换站相关的病例已经下滑。他透露，在8 月30日，文礼转换站的病例是21起，昨天降至5起；大巴窑转换站20起，至昨天是3起；淡滨尼转换站的则是8起，至昨天1起。

巴士转换站突发疫情又一次提醒我们，防疫绝不能有所松懈，即使是已完成疫苗接种者，还是得在日常生活中时刻提高警惕，做好所有防疫工作，如戴好口罩，保持社交距离，勤于洗手和消毒等，尽量减低个人染病或在不知不觉中受感染，或是把病毒传给他人（包括亲友和同事）的风险。这是每个人都应负起的防疫责任。

这种个人责任在“与病毒共存”阶段尤为重要。因为，随着绝大多数人完成接种疫苗，以及限制措施的逐步放宽，有更多的人将回到办公室工作，像巴士转换站那样的群聚感染也很可能更多的发生。因此，提高个人防疫意识殊为重要，如戴上防疫性更好的口罩。另外，政府也在积极推动把检测当成是生活常态，这包括从10月起公众可到快速检测中心自费检测，以及鼓励雇主在工作场所更广泛地要求员工自我检测。

“与病毒共存”的大势已不可逆转，因为我们赖以生存的经济命脉不可能一直动辄停摆。因此，政府也已将关注重点放在重症感染和加护病房的人数，并让症状轻微的患者回家养病。但这不等同于不再关注疫情的变化。卫生部下来将调整每日疫情文告中的资料，公布更多与新感染群有关的信息，让公众可以避开出现感染群的地方，规划他们的活动和行程。