社论：泰国重振经济前路漫漫

泰国反对党议员以应对冠病疫情不力、涉嫌贪污等理由，8月31日在国会向首相巴育和五名部长提出不信任动议，经过四天辩论后，由于议席悬殊，在上星期六的表决中，不信任动议毫无意外再次不获通过。

这是巴育2019年执政以来第三次面对不信任投票，由于巴育的联盟在国会中掌握超过半数的270席，而反对派只有212席，三次不信任动议都安然过关，但民众对政府的不满情绪没有消退，恫言发动更多示威。

巴育这次以264票对208票挺过不信任动议，却不能一直有恃无恐。泰国的政治问题是军人推倒民选政府，而军转民政府至今仍得不到民众的信服，疫情难题和经济萎靡不振，反政府团体更扬言要天天上街示威，直到巴育下台。

在野党指控巴育上台至今缺乏领导国家的能力，在处理冠病疫情、疫苗接种计划、国内经济管理不善以及贪腐问题等方面失职，选择不加入全球冠病疫苗获取机制（COVAX），无法获得足够冠病疫苗，且利用疫苗采购自我图利，巴育日前在国会为自己在疫苗采购中的腐败指控进行辩护。

泰国年轻人去年发动数万人大示威，提出巴育下台、修宪以及改革王室三大诉求，升高了民间与政府之间的对立。泰国去年底到今年4月初接连暴发第二波和第三波疫情，7月中新增确诊每日破万人，民众对政府防疫工作高度不满。

泰国9月5日单日新增冠病确诊病例1万5452起，全国累计确诊128万零534起，新增死亡人数224个，累计死亡人数1万2855个。由于第三波疫情稍微放缓，泰国政府9月起放宽防疫限制，允许餐厅开放堂食，恢复国内旅游，公共交通也允许提高载客量，但从晚上9点到清晨4点实施的宵禁措施则维持不变。

过去一年来，政治动荡和冠病疫情等因素严重压制泰国经济增长，泰国去年经济萎缩了6.1%，是20多年来的最糟糕表现。8月16日，泰国将2021年经济增长预测下调到0.7%至1.2%，这是今年来第三次下调今年经济增长率，泰国刚在8月2日将今年经济增长率预测从2.3%下调至1.3%。

在今年2月20日不信任动议辩论前，抗争者重新回到街头，经济问题是促使他们走上街头的主因。泰国确诊病例和死亡人数近几月持续激增，德尔塔变种毒株已蔓延至泰国77府中的74府，占泰国确诊病例的78.2%，由于在疫苗供应面临困难，在超过6600万的人口中，至今只有13%已完全接种疫苗。

泰国国会共有482个议席，反对党必须取得242张票才能把巴育拉下台，要通过不信任动议推翻巴育领导的政府是不可能的任务，反对党及维权组织唯有选择继续通过街头示威，造成社会动乱和政治动荡，但示威行动恐怕也无法推翻巴育政府。

巴育日前否认内阁将改组或国会将提早解散，他强调现任政府将运作至2023年四年任期届满。巴育政府要顺利做完任期，必须有重启经济的策略，否则将面对随时加剧的反军政府示威。

疫情对泰国经济的冲击面扩大，巴育政府选择边抗疫边开放经济的做法。巴育日前表示，政府将继续推进在10月中旬打开国门迎接游客的计划，但落实规模会因疫情变化而收缩。

泰国经济过于依赖旅游业，过去几个月一再尝试开放几个旅游景点，尽快恢复国内经济与旅游业，包括让已完成疫苗接种的外国游客在进入泰国后无需隔离，但此举也将带来感染人数增加的风险。

巴育6月中曾表示，泰国与世界其他国家一样，必须在严格防控疫情的同时学会与病毒共存，尽早让社会秩序与民众生活恢复正常。

泰国选择开放边境和吸引游客的回归，尽快恢复过去一年多受疫情影响的民生经济与旅游业，这个经济复苏路程将会很缓慢，政治的动荡也会为经济复苏增添挑战。在全球与泰国国内疫情反复无常的情况下，泰国领导人将继续面对抗疫、重振经济与稳定政局的三重难题。