社论：履行社会责任阻断新一波疫情

上个月，联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康在记者会上勾勒我国迈向新常态的路线图时说，8月10日启动的冠病韧性社会“预备期”将为期一个月。到了9月初，本地八成人口完成接种后，如果重症病患情况仍受控，我国可迈入“过渡期A”，进一步放宽经济、社会和旅游活动。若疫情持续趋稳，我国将进入“过渡期B”，最终达到新常态。

我国如期完成了疫苗接种率的目标，而在加护病房及输氧的病例保持平稳。但不幸的是，在过去两个星期，确诊病例飙升，在购物中心以及巴士转换站出现了超级感染群。

上星期五，抗疫跨部门工作小组表示，它暂时不收紧或放宽防疫措施，但仅隔三天，联合领导工作小组的财政部长黄循财宣布，确诊病例暴增的趋势越来越明显，政府有必要采取快速的行动，以减缓病毒传播的速度。

根据卫生部的文告，前个星期的社区确诊病例共达723起，但在上个星期却激增至1325起。此外，无关联的社区病例同期从146起增加至573起。黄循财表示，要是这个感染趋势继续下去，每日新增病例可能在两星期内达1000起，或在一个月内翻倍。一旦病例激增，加护病房病患和死亡病例将会随之攀升。他提醒，小部分已完成疫苗接种的人也会出现重症。

然而，随着传播率更高的德尔塔病毒来袭，要在防疫上达到零病例的代价很高。因此，我国政府的防疫策略已从清零转向构建冠病韧性的社会，以在保性命与保生计之间求取平衡。在不收紧防疫措施的情况下，除了提高本地人口的疫苗接种率之外，加大检测力度将有助于阻断病毒的传播链，从而减缓病毒的传播速度。

从本月13日起，在高风险行业服务的员工，病毒检测的频率将从每两个星期一次增加至每个星期一次。这包括餐饮业、个人护理业以及健身业的员工。政府将在较后扩大强制检测的范围，包括零售商场和超市员工、送货和送餐员、德士和私召车司机以及公共交通业员工。

另一方面，无须轮流定期检测的行业，其员工将获得政府提供的抗原快速检测仪，以自行检测。此外，曾接触确诊病患的公众将获得健康风险警告或健康风险警戒，必须进行检测与减少社区活动。政府也将从今天开始，禁止人们在工作场所进行社交聚会，并“强烈呼吁”公众在接下来两个星期减少非必要的聚会。

与过去的阻断措施不同，新的防疫措施要求公众自我检测、隔离与减少社交聚会。这些措施有赖于公众履行社会责任，才能收到实际的效果。如果在高风险行业的企业与员工阳奉阴违，呈上不实的自我检测报告，或对检测敷衍了事，那么检测便形同虚设。同样的，政府不太可能追踪每个人的社交活动次数，也难以派驻安全距离大使到各个企业的工作场所确保社交安全距离。

国家传染病中心主任梁玉心教授昨天表示，德尔塔毒株的特性已改变，它在感染者的呼吸道里有非常大的数量，非常容易传播。受感染时，特别是已接种疫苗的人，可能完全没有症状，他们在不经意间传播病毒，使追踪工作变得非常困难。她提醒公众，即便已接种疫苗，对于防疫措施也丝毫不能松懈。她说：“如果过去防疫措施做足100%，现在更是要做足200%。”

基本上，我国的民众大多遵循政府的指示，在防疫工作上充分配合。但冠病疫情已经折磨我们长达20个月，不少企业与个人对防疫措施已开始感到倦怠，而我国在防疫策略方面，也已采取与病毒共存的方式，尽量减少疫情对经济活动的冲击。

即便如此，确诊病例暴增意味着病毒不愿与我们和平共存，而是千方百计冲破我们的防线，扩大传播范围。疫情当前，不论喜欢与否，每个人都站在前线。我们必须履行社会责任，共同阻断新一波的疫情。