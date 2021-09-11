社论：尽量让更多学生能就近入学

如何为孩子报读小学，早已是许多家长感到很伤脑筋的问题。随着教育水平提高，年轻家长都望子成龙和望女成凤，大家也想尽办法让孩子进入心目中最好的学校就读，一些所谓名校因此成了热门学校，学额供不应求，很多住在学校附近的孩童则因此无法就近入学。

这些年来，教育部在这方面花了不少心思，希望能更好的满足家长们不同的需求，但是，摆在眼前无法改变的事实是，一来名校的稀缺性难以改变，二来则是家长要把子女送入名校的心态也难以改变。所以，措施上不管怎么调整，都难以使所有人满意，任何调整都会有人欢喜有人愁。

在这种情况下，最终就只能按学校教育所要达到的大目标作决定。教育部前天宣布的小一入学报名制度的调整，就是为了达到其中一个重要的目标：确保学校为多元背景的孩子敞开大门，避免因为有让各种群体优先报名的做法，破坏了开放性和包容性。

这次调整影响的主要是2A和2C两个阶段。根据现行报名制度，第一阶段是保留给在读学生的弟弟妹妹；第二阶段则细分为四：2A(1)是保留给校友会或学校咨询会或管委会成员的孩子；2A(2)则是保留给普通校友和教职员的孩子，后来也加入学校附属幼稚园的毕业生；2B保留给孩子的父母在学校当义工，是相关教会的教友或宗乡会馆成员，或社区领袖；2C与学校没有上述任何关系的孩童。

必须说，每一种优先报名的做法，背后都有其合情合理的考量，但因为有这层层的优先的存在，知名度较高的小学长期以来都面对僧多粥少的难题。教育部也发现，近年来，即使2C阶段预留了20个学额，有越来越多孩童仍无法报读靠近住家的学校。今年的报名情况就显示，有的热门小学到了2C阶段，就出现百人争夺20个学额的现象。

因此，这次调整的重点就是从明年起把2C阶段预留的学额增加一倍至40个。这一来，有更多跟学校没有直接关系的孩童就有机会在住家附近就读，缓解无法就近入学的问题。此外，2A(1）和2A(2)将合二为一，而2A阶段剩下的学额，原本是让2B阶段和2C阶段各分一半，明年起则是2B阶段三分之一，2C阶段得三分之二，也等于是增加了2C阶段的报名机会。

新措施必然也仍会让一些人感到不平。有些为孩子报名着想加入热门学校校友会和当义工的家长，就对新措施表示失望，担心孩子可能因政策变动错失入学机会。他们的心情是可以理解的。但也只能做出必要的调适，并理解新措施所要达到的更大的教育目标。

有限的学额，不管怎么分配都不可能让所有人满意。正如教育部长陈振声在其面簿贴文所说：“我们须在协助学校建立强大的社区支持，以及给予孩童就近上学的便利之间，取得平衡。这不是容易达致的平衡，也没有所谓完美的平衡。但我们相信是时候进一步确保学校为多元背景的孩子维持开放。”

是的，没有完美的平衡，而“平衡”其实也不是静态的，须不断因应客观环境的改变作必要的调整。在为孩子报读小学方面，人们也应保持这样的积极心态才是，不必非要追逐热门学校不可。对孩子而言，就近入学，省时省力，按理才是最佳选择。