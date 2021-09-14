社论：泰国不该贸然解禁“卡痛”

继大麻合法化之后，泰国上个月底又解禁另一毒品替代品“卡痛”的管制，并随即掀起一股网购热潮。

卡痛又称葛冬或哥冬，原本是在泰国管制毒品名单上，今年上半年，泰国国会通过毒品修正案，把它从管制名单上除掉，也为它的出口开了方便之门。

卡痛含有能够影响精神的活性成分，在东南亚被当作一种传统的医疗土方，有舒缓疼痛、放松心情、帮助睡眠等不同程度的效果。其副作用是可能造成呕吐、意识混乱和血压升高等不良反应。

更严重的是，饮下卡痛水后，亢奋度可持续一个月，毒品效力是海洛英的四倍，比大麻、冰毒更能导致上瘾。

在新加坡的滥用毒品法令和滥用兴奋剂法令下有一个含毒品和嗅吸类药物的名单，共14类，“卡痛”与大麻、可卡因、海洛英、克他命、迷幻药等等同列，是肃毒局严禁滥用和买卖的毒品或是“毒品替代品”。卡痛也在马来西亚的毒品管制名单上。

冰毒和新化合致幻药最能吸引年轻人，卡痛若以新成品的方式出现，也可能不被市场当作毒品。

我国肃毒局的扫毒行动一向不敢松懈，如上个月底，在一次全岛行动中，扣留161个涉毒嫌犯，几天前有另六人被捕，当局过去两年多次起获高市价的毒品。

毒品的多样化和替代毒品的层出不穷，让人们防不胜防，去年11月和今年2月被捕的涉毒嫌犯中，包括年仅16岁少年。

冠病疫情肆虐全球，滥用毒品现象也有上升趋势，打乱了许多国家的戒毒与治疗计划。

由于边境管制，外来访客减少，本地毒品供应受到影响，去年被捕的吸毒者3014名，比前年减少15%。但被捕的1143名新嗜毒者，有多达62%是30岁以下的年轻人，这个数据连续五年维持在六成以上。

在防疫限制措施下，是否导致更多人向毒品和各种违法的替代品寻求慰藉，是我国肃毒行动应该关注的问题。

供应短缺也可能刺激年轻人通过网购渠道取得毒品，尤其是诸如伪装成止痛药或是保健品的卡痛叶下游产品。

泰国的贸然解禁，显然是着眼于卡痛的经济利益。卡痛的止痛效果可跟鸦片类药物相比，美国是其主要瞄准的市场。据估计，美国市场上卡痛消费者达1100万至1500万，每年的市场交易额超过10亿美元。

泰国经济智库的研究认为，卡痛叶的合法化，不只裨益农民，也让商家有利可图，从上游至下游可发展出一系列的产业链，包括饮料、保健品和化妆品等等。这意味着，其他国家的管制也必须扩大至含卡痛成分的多种成品。

网上购物今天在全球盛行，我国必须加强提防违禁毒品从网购渠道进入本地市场。

随着泰国对卡痛的解禁，当局应该提高公众对这类新的毒品替代物的认识，尤其是年轻人。

新、泰两国一旦互相开放边境，新加坡更应该警惕国人有意或是不小心把含违禁毒品成分的产品带入境。

世界卫生组织药物依赖专家委员会，下个月将开始审查卡痛的潜在危害，而实施更严厉的管制，希望泰国能够从公共健康角度检讨他们的决定。

含卡痛成分的产品成了泰国另一项“土特产”之后，亚细安国家也应该加强合作，防止它们在本区域内流传。