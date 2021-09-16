社论：严防外国势力干预我国政治

防止外来干预（应对措施）法案星期一在国会提出一读，该法案将加强我国预防、打击和阻断外来干预者，通过虚假、敌意信息宣传以及本地代理人干预我国政治，法案通过后，将进一步巩固我国的政治主权。

在互联网高度使用时代，网络科技的破坏威力日益显著，作为一个开放和高度数码连接的多元社会，新加坡更容易受到外来的干预，新法案与时并进，要堵住外国势力通过各种途径介入我国的政治运作。

外国势力通过网络和代理人干预他国内政，试图影响另一个国家的选举结果，促成领导人的替换，甚至推动所谓的颜色革命已不是秘密。而外部势力的介入，导致地区地缘政治形势紧张，冲突不断上升，也已是当今国际普遍的现象。一些国家早有特定法令或管道来阻止外国势力的兴风作浪。

内政部列举我国在2018年和2019年与另外一个国家出现双边问题时，社交媒体上对于我国的批评言论激增，一些匿名账户发表的留言，试图制造虚假印象，一度引发紧张的外交争端。另一个例子是网络上散播西方制造的疫苗无效，背后均含有政治动机。

我国政府很早就觉察到网络信息对国家社会的破坏力。以“打假”为主要目的的《防止网络假信息和网络操作法案》（POFMA）2019年10月2日生效后，政府可以下令发出假信息的网站做出更正或撤下，同时规定网络平台须遵守一套行事准则，包括加强数码广告的透明度。科技公司也必须向公众披露有关内容赞助商的身份，以及其他相关信息，以防止付费内容达到某些政治目的。

防止外来干预（应对措施）法案则把监控对象扩大到外国势力。内政部说，该法案一旦通过，政府就能调查和揭发来自外部的敌意宣传活动，并对这类平台采取行动，对新加坡政治有影响力的个人和组织，将在新法案下受到约束。

新法案的草拟工作其实已进行几年，针对新法案会通过哪些途径来应对外国势力的干预，内政部在2019年10月回答《联合早报》询问时透露，在新加坡政治中扮演重要角色的个人和组织，不论是在接受外国捐款，还是在外国组织担任领导职务或普通会员和义工，都可能面对一些限制。

我国目前没有禁止国会议员、政治职务者、国会领袖或国会反对党领袖接受捐款，也允许外国人为政党、选举候选人和议员提供志愿服务，但这些可能间接介入我国内政的漏洞，将在新法案通过后逐一被填补。

新法案的作用是防范于未然，要防堵外国势力的潜在干预，而且将涉及者的范围清楚划出，包括担任政治职务者、国会议员、政党，以及选举候选人和他们的代理。内政部发言人说，其他组织若举办有政治目的活动，也有可能被归纳为有政治影响力的组织。

因为地缘政治和大国博弈的关系，外国总会试图影响另一个国家的政治决策，这一趋势已日益明显。外国势力的介入有可能分化国人，造成社会甚至族群的对立，新法案也要阻止这种情况出现。

在一个国家和社会中，人们有不同看法本属正常，但最终决定国家道路和命运的应该是本国人，不能让外国个人和组织通过敌意信息来左右，尤其是大肆渲染种族与宗教等争议课题，蓄意挑起不同族群之间的不和与仇恨，或者破坏国人对政府的信心和信任。

新法令授权部长向公司或个人发出技术协助指示，要求他们提供资料，以便调查敌意信息和宣传活动是否由外来干预者或代理策划。但政府也强调，法案中的条款不适用于国人表达他们对政治课题的看法，除非他们是外来干预者的代理人。

如果认为某个用户账号被用作或即将被用作敌意信息宣传，部长也能下令屏蔽，减轻祸害程度。

外国势力无孔不入，甚至不怀好意，相信多数国人能理解新法案要起到防护作用的出发点，但法案也可能让一些国人有所顾虑，特别是担心会间接妨碍到对政策和时事的评论，甚至引发寒蝉效应。在新法案提出二读和三读时，相信议员们会提出质询，要求部长更进一步的解释，以便让国人对外部潜在威胁有更清晰的认识，并认同制定新法案的必要性。