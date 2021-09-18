社论：区域和平稳定才是最大公约数

美国、英国和澳大利亚本月15日宣布成立新的三边安全伙伴关系，定名“AUKUS”（三国名字缩写组成），事前保密到家，毫无迹象，宣布后举世愕然。新安全架构结合军事与外交，也包括网络、人工智能、量子科技及深海能力等科技领域的合作，而最引人注目的是美英会以技术转移支持澳洲自制核动力潜舰，并配备战斧巡航导弹。

有分析认为，这是自二战以来，三国达成的最重大的安全安排。虽然美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森联合举行视频记者会宣布消息时，只字未提中国，但这个新的“铁三角”针对中国是不言而喻的。中国立即强烈反应，指有关安排将破坏区域和平。

美国总统拜登刚于上周末才与中国国家主席习近平通电话，这是中美元首隔了七个月再次通话，强调两国应避免竞争转为冲突，中国外交部则称，双方将责成工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。外界解读这是要为中美日益紧张的关系设下护栏。但现在看来，更像是白宫为上述宣布预设缓冲。

莫里森在宣布前一刻也致电给李显龙总理等几个本区国家领导人，说明情况。但在生米已煮成熟饭的情况下，相信各国领导人也难以做出什么有实质意义的回应。我国外交部文告说，李总理指出，新加坡与澳洲、英国和美国享有长期的双边和多边合作关系，他希望AUKUS能对区域和平及稳定做出积极的贡献，同时与区域架构相辅相成。

区域和平稳定，确实是本区所有国家最关心的课题，而AUKUS是否能为此做出贡献，现在是个未知数，也许各国更加担心的，是这一新因素的出现，将进一步刺激地区军备竞赛，加剧亚太的不安定感。澳洲一旦拥有核动力潜艇，进入原已剑拔弩张的南中国海等水域巡弋，不仅将刺激中国的神经，也难免会增加发生潜艇意外事故的可能性。新西兰已立即立场鲜明的表示，不会允许核潜艇进入其领海。

美英澳三国显然都有各自的算盘。美国早已确定战略东移，成功把英国和澳洲纳入抗击中国势力崛起的阵营，是与日本、印度、澳洲成立四方安全对话机制（QUAD）之后的另一个多边安排，旨在巩固原有的亚太地区联盟，因应来自中国的新挑战。QUAD将在本月24日在美国举行第一次领导人面对面会商。

脱欧后的英国急需寻找新角色和出路，新安排可谓符合这一要求。和中国关系闹僵的莫里森则毫不讳言，澳洲将可从中获取核潜艇技术。他因此也不惜在法国背上捅了一刀（法国外长的话），撕毁由法国承造12艘造价900亿澳元（约883亿新元）的柴油动力潜艇的协议。

当然，三国的考量也不仅于此。无可否认的是，“中国因素”是一个重要的诱因。近年来，中国经济的崛起以及军事力量的迅速增强，显然已使很多国家感受到不同程度的威胁。中国采取更强势的战狼外交作风，在西方国家看来也是有扩张野心的佐证。但在北京心目中，这是冷战思维，是以美国霸权为首的西方势力的围堵和欺凌。也有中国学者认为，美国正在重施拖垮苏联的故技，要迫使中国走上军备竞赛的死路。

不管怎么说，大国在本区激烈博弈已形成一种互为因果的恶性循环，彼此都采取强硬和独立的姿态，本已充满火药味的东北亚、南中国海、东海、台海，紧张气氛或将升级，也大大提高擦枪走火的风险。但让局势持续恶化对谁都没有好处，区域和平稳定才是最大公约数。因此，中美两国领导人有必要管控好风险，并保持各种对话管道的畅通。在这种紧要关头，也希望亚细安能发挥作用，尽管这个区域组织的一些成员也正面对棘手的内部问题。