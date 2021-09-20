社论：广纳民意规划更好未来

市区重建局两个月前启动10年一次的长期规划检讨调查，为我国未来50年及更长远的发展征求点子。在7月17日至8月25日进行的网络问卷调查中，市建局收集了超过5600名公众的意见，了解他们对新加坡未来的期许、愿景和担忧。

10个参与调查者中有8个认为公园、自然空间和绿化环境，是新加坡成为生活、工作和休闲好地方的关键；另外，10人中有8人认为负担得起的住房很重要。

公众认为气候变化威胁迫在眉睫，认为可负担得起的住房至关重要，特别是年轻一代对组屋及私人公寓价格上升感到担忧。

市建局说，接受调查者来自不同背景及处境，虽然市建局没有提供参与调查者的年龄层，但这个过去称为“概念规划”（concept plan）的调查，关系我国未来50年的发展大计，尤其与年轻一代的未来息息相关，他们对未来的土地使用的想法和需求的趋势，有重要的参考价值。

此外，10个参与调查者中有6个认为良好交通网络，是未来出行便利的基本需求，而我国也不断建造四通八达的地铁线，并展开一系列公路改善工程，增建脚踏车道，衔接更多公园连道。

市建局目前正在分析调查中收集到的意见，预计在稍后公布初步的分析结果。在前个星期天举行的第三场对话会，参与者针对长期规划检讨调查的初步结果进行讨论，包括对可持续生活和可持续发展提出不同的看法。

这个10年一次的长期规划调查，刚好碰上全球气候变化现象日趋严重的时刻，而气候变化对未来生活、经济及居住都会造成的冲击，如何应对气候变化自然成为大家关注的课题。

尽管调查的详细结果仍在分析中，但参与对话者的反应显示大家意识到气候变化的威胁已不能忽视，是现在必须面对的挑战，而我国必须平衡经济发展与环境保护，以可持续发展的价值观引导城市规划。

新加坡的土地有限，未来土地使用规划更为重要，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在对话会上说，以99年屋契的政府组屋为例，从可持续发展的角度来看，延长地契并不是政府想要做的，因为99年屋契的建筑，设计上无法持续更长的时间，可能会发生水管漏水，或混凝土剥落等问题。

政府在2018年宣布自愿提早重建计划（Voluntary Early Redevelopment Scheme，简称VERS），让组屋居民在屋龄达到70年时，投票决定要不要加入这项计划，将组屋卖回给政府重新发展。英兰妮说，为了未来的一代，政府将重新检讨和重新使用所有土地。

土地的可持续使用是我国未来的发展方向，我国正趋向老龄化的社会，家庭成员人数较小，年轻一代所面对的负担趋重，必须照顾家中年长者，自己的工作及日渐昂贵的住房价格，这些都是长期需要解决的问题。

政府提供住房的选择时，已考虑到年长者的需要，乐龄公寓、预购组屋及私人公寓的建设，都与土地使用政策有莫大的关系，妥善的土地使用规划可避免问题的出现。

在应对气候变化和环境保护方面，政府已提出总值1000亿元的百年计划，以应对海平面上升的威胁，也要在2030年种植100万棵树、将垃圾量减少三成，最迟在2025年将太阳能产量增至原来的四倍，并要在未来五年拨款3000万元资助和推行与电动车相关计划。

这些雄心勃勃的计划，牵涉面复杂，要让新加坡成为绿色和可持续发展的城市，所有人生活习惯和方式可能都须做出一些调整，不同群体的利益可能相互抵触，不同价值观的差异也将更为凸显。在世界许多国家，有关土地使用、可持续发展的课题，引起了不同利益群体之间的争坳，甚至是剑拔弩张的对立冲突。

市建局在规划尘埃落定前，先进行问卷调查与对话会，其意义就在于让不同观点与意见都尽可能浮现，让大家彼此聆听，使决策更靠近最契合社会意愿和要求的最大公约数。

广泛收集民意，反映公众的需要和想法，才能凝聚共识，在网络问卷调查和对话会过程中，政府和公众交流观念和看法，达致对未来的期望，也能彰显协商和民众参与的意义。

除了问卷调查和公共对话会，从今年10月到明年6月间，市建局将与其他机构合作，邀请公众、商界、专业人士、学术界等参与另外三次的讨论会，国人应把握机会积极参与，为打造更好的未来贡献心力。