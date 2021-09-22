社论：全方位舒缓医疗体系抗疫压力

2021年9月22日

我国在完成80%的疫苗接种率后，在上个月结束高警戒解封第二阶段，并计划逐渐过渡到冠病韧性社会的新常态。但不幸的，我国的确诊病例以及重症病例激增的趋势，比预期来得快，这不仅拖缓了开放的步伐，也对医疗体系构成巨大的压力。

自8月23日起，本地新增病例一路攀升，并在最近连续两天破千起。截至9月20日，住院的冠病病患人数达1055人，是自去年5月以来首次过千。其中，128人需要输氧，18人在加护病房。

卫生部网站最新数据显示，本月5日至11日，由于病例激增，从医院急诊部转往普通病房的中位数等候时间长达14个半小时。它表示，医院虽已减少非紧急手术，但床位越来越吃紧。

另一方面，陈笃生医院指出，通过救护车和亲自到急诊部求医的确诊与疑似病患比往常多，院方关闭了急诊部的部分停车场，以扩大急诊部空间为病患进行检测。

根据其他国家的经验，一波疫情一般需要三四十天才会见顶。在疫情达到峰值时，一些国家的医院由于床位不足而需要两人共用一张病床，有些则因缺乏氧气供应而将病人拒于门外。医疗体系崩溃，导致民众对政府的抗疫能力失去信心。前车之鉴，我国有必要做出最坏的打算，尽早部署，以舒缓医疗体系的压力。

我国医院与国家传染病中心的加护病房目前共有100个床位，并可在短时间内增加至300个床位，而非加护的隔离病床则大约有1300个。卫生部长王乙康表示，医院的加护病房目前尚能应付冠病疫情，但随着需要特别护理的病例逐渐增加，急诊部和普通病房开始面对压力。

除了公共医院，我国的社区护理设施共有5500个床位，并将在本月底添加1000个床位，以收治症状轻微而不需要太多医疗照顾的病患。

另一方面，卫生部设立社区升级护理设施，为病情稳定但患有其他潜在疾病而须接受密切观察的年长冠病轻症病患，提供较全面的临床护理。首个设施提供250个床位，在本星期四投入运作，而到星期五，它将增加至300个床位。

通过调整护理设施以及升级护理设施，卫生部很快地增添床位，从而扩大医院的收治能力，让需要输氧和加护病房治疗的病患在医院接受护理。

即便是大量增加了床位供应，但它是否足以应付疫情峰值时的床位需求，取决于疫情的变化以及持续时间。在这方面，卫生部面对的是一个变幻莫测的病毒和疫情，存在许多未知的因素。因此，除了增加病床供应之外，它也必须通过减少或疏导需求，来避免出现供需失衡的现象。

卫生部指出，超过98%确诊者没出现症状或只有轻微症状。在8月30日，它启动了居家休养试点计划，允许12岁到50岁病患在家休养。在9月15日，它成为既定的护理模式，并在两天后扩大该计划的年龄层至69岁。此外，政府也要求前线工作人员自行检测，以缓解医疗体系的压力。另一方面，政府也呼吁轻微症状的患者到私人药房求医，避免涌到医院的急诊部门。

由于无法长期采取封锁措施，而且我国的疫苗接种率已经超过80%，我国在应对疫情方面，在保生命与保生计之间求取平衡，选择了与病毒共存的策略，而病例增加是与病毒共存的必经之路。即便如此，政府对病例倍数的增加以及它对医疗体系的压力，不敢掉以轻心。面对变幻无常的疫情，一些计划难免赶不上变化而必须经常做出调整。在疫情存在许多未知的因素以及混乱的信息流下，如何保持有效的沟通以减轻公众的焦虑，并加强他们对抗疫的信心，确实是一个挑战。

未来一两个星期，这一波疫情可能达到峰值，医疗体系将受到严峻的考验。国人有必要确实履行社会责任，除了接种疫苗之外，戴好口罩以及避免群聚有助于阻断病毒的传播，从而舒缓医疗体系的压力。年长者在现阶段，更应该尽量少出门。为了自己、家人以及社群的利益，我们必须相向而行。