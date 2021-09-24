社论：改善“与冠病共存”策略的解说与落实

近一个月来，本地冠病病例大增，尤其是最近13天，累计确诊病例从7万多起迅速增至8万多起；住院病患已过千，占用全国医院近一成的床位，使得病床需求开始承压。当局鼓励符合条件的确诊者居家康复，但确诊者或密切接触者又迟迟等不到卫生部的进一步指示，而感到惶惶不安。民众对当局的抗疫政策感到混乱，当局则表示还要继续观察形势。当前一股不确定性中带一点不安的气氛笼罩着社会。

这种情况可能同“与冠病共存”策略宣导不到位有关。冠病疫情仍在全球肆虐，所有国家都在摸着石头过河，想找出最适合各自国情的抗疫策略。总体而言，有严防死守的清零政策，以及“与冠病共存”两条路子。

不管哪一种策略，抗疫信息的有效传播都很重要。一年多来，我国从每天病例统计数据的发布，到抗疫策略的宣导，都做到高度透明化。当然，由于疫情不断变化，间中难免有疏漏或可改善之处，例如今年4月出现渔港、夜店、巴刹等的大型感染群后，一些读者投函《联合早报·交流站》，就当局的隔离流程和安排提出建议。由于当时病例多，联系和后勤工作未能尽善尽美；如今确诊病例比那时更多，可以预见联系工作更加繁重。

总理李显龙日前表示，对于确诊者或密接者因迟迟未接获卫生部指示而出现不满，他能理解他们的压力，并承诺当局将努力提升运作效率，确保为所有病患提供妥善的照顾。诚然，当局鼓励符合条件的确诊者居家康复和让密接者居家隔离，就必须确保相关的信息清楚广泛地传达出去；这方面的联系、信息收集、运送安排等工作须尽快提升。信息不混乱，政民才能更好地配合，才能避免病例扩散。

新加坡作为一个没有腹地的岛国，“与冠病共存”是我们最好的选择了。然而，从主政者到企业再到民众，对于这个策略显然有认识上的落差。人具有惰性，不喜欢多变，更倾向于稳定，所以整体社会对于新情境的调适往往是缓慢的，因为有些人具备快速适应能力，有些人则不然。这就好比小车司机可以快速变换汽车方向，但巴士司机要改变方向就不容易，因为人多车重了。在这种情况下，即使抗疫策略能迅速调整，整体社会却未必能快速适应变化。

一些人对于“与冠病共存”策略的认识不充分，所以希望当局收紧防疫限制，包括再度封城锁国、禁止堂食、全国大筛查等。如果我们每次出现病例曲线攀升，抗疫政策就走回头路，那我们永远走不出一条“与冠病共存”的道路。一次性全国大筛查也没有意义，因为这一周筛查了，下一周仍可能出现病例，或者一个月后仍可能有境外输入病例传播开来。要与冠病共存，首先必须确保医疗体系不会过度承压，其次是人们必须建立起心理韧性，要敬畏病毒，但无须恐惧冠病，以致整个心情和生活完全被它宰制。要做到这一点，我们应该多强调个人责任。民众应该采取更多主动性，掌握最新的防疫知识。除了过去一年多宣传的戴好口罩、勤洗手和保持安全社交距离，如今我们还应该知道自检盒怎么使用，确诊后怎么办，密切接触又该做些什么。

不管是大流行还是地方性流行病，考验的是适者生存；适者的最重要条件是快速的调适能力，包括懂得衡量各种选择的风险，以及培养孩子的风险衡量能力与生存能力。对决策者来说，他们的职责是根据所掌握的财政和公共卫生资源，在生命与生计之间求取平衡。对个人来说，每一条生命都是重要的，没有人希望自己或家人确诊，也不希望确诊之后成为长期冠病病患。因此，不管是面对大流行病还是伤风感冒，自己的健康、自己的生命，终究须自己负责。新加坡人信任政府，但也普遍存在依赖政府和官方指示的国民特质，在当前这种要求适者生存的大环境里，坐等指示还不足够，要懂得运用常识和独立思考能力，为自己作出明智的选择，为生活作出合理的安排。